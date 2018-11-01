矽格Q3每股賺0.87元 優於預期 累計前三季EPS 2.42元

IC 封測大廠矽格 (6257) 受惠於客戶端需求強勁，第三季稅後淨利 3.92 億元，年增 76%，單季基本每股稅後盈餘 0.87 元，優於預期。矽格第三季受惠於手機無線射頻晶片、網通及物聯網晶片、電源管理晶片、車用及醫療晶片市場需求強勁，單季合併營收達 25.34 億元，比較去年同期增加 60%；單季稅後淨利 3.92 億元，較去年同期增加 76%，歸屬母公司淨利 3.39 億元，換算基本每股稅後盈餘 0.87 元。



累計矽格 2018 前三季合併營收達 73.36 億元，比較去年同期增加 63% ; 稅後淨利 11.82 億元，較去年同期增加 111%，歸屬母公司淨利 9.25 億元，換算基本每股稅後盈餘 2.42 元。