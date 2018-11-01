訊連奪台灣AI臉部辨識核心引擎第一 逾10家廠商導入應用

全球知名的 MegaFace Challenge 臉部辨識挑戰日前公布，訊連科技 (5203) 採深度神經網路學習演算法所打造之 FaceMeTM 臉部辨識引擎，以正確辨識率高達 98.41%，名列全球最精準之人臉識別技術 Top 20，更成為台灣最具權威的臉部辨識核心。訊連指出，目前已攜手國內外逾 10 家廠商，為其服務及產品導入 FaceMeTM 模組，以建構智慧零售、智慧門禁、智慧城市、智慧家庭及人工智慧物聯網（AIoT）應用。MegaFace Challenge 挑戰賽由美國華盛頓大學（University of Washington）所創立，為全球首個評估百萬人臉辨識演算法之競賽，包含 Google、微軟、騰訊、搜狗及三星研究（Samsung Research）等世界知名科技大廠皆相繼投入此活動。



訊連科技將深耕超過 5 年之人臉辨識技術，導入先進 AI 模型，開發出採用深度學習演算法的「FaceMeTM 臉部辨識引擎」，其超高精準模式（Ultra High Precision Model）之正確辨識率高達 98.41% ，且錯誤率小於百萬分之一（10-6）。FaceMeTM 人臉識別成果與全球多家 AI 開發大廠並列 Top 20，更奪下台灣所開發之 AI 臉部辨識核心引擎排名首位。



訊連科技總經理黃肇雄表示，透過知名 MegaFace Challenge 挑戰活動，訊連展領先全球之 AI 臉部辨識技術開發能力，締造台灣廠商最佳成績。而訊連所打造的尖端 FaceMeTM 臉部辨識處理引擎，旨在提供最精確、跨平台且可彈性運用之刷臉技術模組，並攜手國內外系統廠商，強化消費者的智慧生活體驗。



FaceMeTM 為最彈性的軟硬體整合臉部辨識解決方案，支援 Windows、Linux、Android 和 iOS 平台。針對運算效能較低的嵌入式系統 CPU，FaceMeTM 引擎亦可進行優化，提供較不佔用記憶體的高精準模式（High Precision Model）。廠商可依據需求和應用場景，彈性調整辨識速度、精確度及 CPU/ GPU 加速，快速導入大型工業電腦或小型人工智慧物聯網（AIoT）裝置中。



目前 FaceMeTM 臉部辨識引擎已整合至訊連科技旗下、全球下載量超過 250 萬之 Power Media Player 行動 app。用戶可透過 AI 人臉辨識功能，秒速尋找及標記海量照片中的臉孔。訊連科技正將 FaceMeTM 技術導入更多自家產品中，打造更便捷的影音多媒體生活。

