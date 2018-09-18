矽格產能滿到年底 法人估今年每股淨利挑戰逾3.5元

封測廠矽格 (6257)17 日召開法說會，因接單強勁，公司透露產能已經滿到今年底、下半年不單會比上半年好，也會比去年同期好，而法人圈估算，矽格今年不單集團營收會超過百億元新台幣，創下歷史新高，全年每股淨利有機會達到 3.5 元以上。針對矽格後續的營運表現，公司派釋出樂觀訊息，原因除了收購合併誠遠及台星科(3265) 的效益外，董事長黃興陽提到，還包括取自汽車電子、物聯網、區塊鏈與加密貨幣，以及智慧手機、網通等領域訂單，此外，在汽車電子晶片方面，矽格也已經通過了歐系及日系車用電子終端客戶的認證。



另外，矽格先前因合併了誠遠及台星科，建立了由晶圓凸塊及晶圓級封測、晶片封裝及成品測試等整合型一站式服務，而因客戶需求強勁，公司宣布將提高今年資本支出達 32.8 億元，提前進行晶圓級封裝及高階測試等產能建置，以因應客戶明年新產品需求。