大聯大世平集團與Intel攜手共創以人工智慧為基礎的物聯網生態體系

亞太區半導體通路龍頭廠商大聯大控股 (3702) 宣佈，旗下世平集團與英特爾 (Intel) 共同舉辦的物聯網戰略合作高峰論壇圓滿落幕，將攜手共創以人工智慧為基礎的物聯網生態體系。物聯網 (IoT) 是新一代資訊科技的重點技術，也是「人工智慧」時代，實踐創新應用的基礎。透過物聯網產生並收集的巨量資料儲存於雲端平台及邊緣計算，再通過大數據 (Big data) 分析，甚至進階到人工智慧(AI)，替人類的生產及生活所需提供更好的服務。因此，在 AI 技術的影響下，物聯網可以說是對各行各業都會帶來改變。



隨著物聯網的發展，即將進入到全智慧化時期，其生態系統的建立也在企業的經營扮演舉足輕重的腳色，截至目前，Intel 已經替超過 10 億的智慧設備提供了強大的運算引擎，還推出了人工智慧 (AI)OpenVINO 開發工具包。



OpenVINO 全名為「視覺推論與類神經網路最佳化」(Open Visual Inference & Neural Network Optimization)，可以將電腦視覺與 AI 完美結合，協助企業開發進一步的電腦視覺及深度學習。為了實踐物聯網和人工智慧創新技術，與合作夥伴們共同帶領物聯網的智慧轉型，Intel 和大聯大世平集團於 2018 年 10 月 30 日，在上海召開「物聯網戰略合作高峰論壇」，成功邀請了中國各地超過 200 名從事物聯網相關領域的業界精英與會。



大聯大提到，本次高峰論壇上午分別由 Intel 中國物聯網事業部電腦視覺解決方案研發總監顧典 (Penny Gu) 及大聯大世平集團物聯網解決方案副總鈕因任揭開序幕，針對物聯網生態體系及世平集團身為物聯網整合供應商 (IoT Solution Aggregator) 在商業環境下的策略、商業模式及解決方案等進行全方面深度探討。現場並邀請到研華科技 (Advantech)、京東方(BOE)、嘉樂醫療(Colormed)、綠創新(Green Ideas)、大猩猩科技(Gorilla)、傑和科技(Giada)、海康機器人(Hikvision)、華為雲(Huawei)、威強電(iEi)、智微智慧(JWIPC)、閱面科技(Readsense)、銳勢科技(Roseek)、衛利生物(Revlis) 和盛博科技 (SBS) 進行介紹、分享工業物聯網、新零售新物流、智慧城市、智慧醫療及智慧居家五大領域的實際成功案例及解決方案。



Intel 全球物聯網規模通路物聯事業部總監林尚鋒表示：「Intel 於去年底針對不同的領域及應用推出一系列 Intel 物聯網行業整體解決方案 (Intel IoT Market Ready Solutions) 及 Intel 物聯網開發套件(Intel IoT RFP Ready Kits)；此外為了證明 Intel 在視覺處理領域的用心，Intel 和世平集團特別邀請相關合作夥伴為其分享視覺開發套件，以求將視覺處理的生態系統打造成下一個電腦市場的蓬勃發展的產業鏈，並計畫透過像是世平集團這樣的物聯網整合供應商，提供系統整合商及終端消費者更多附加的商業價值，不僅能更迅速地部署解決方案，更能讓整個物聯網生態系更加完善。」



大聯大世平集團副總鈕因任於會場中強調：「大聯大首次在中國代理推廣夥伴們以 Intel CPU 為基礎，VPU 視覺開發套件。身為 Intel 亞洲最大代理商及亞洲區物聯網整合供應商的世平集團，物聯網解決方案部門能提供全球獲得 Intel 認證的解決方案並提供串接雲端和 OpenVINO 工具強化等服務，提供系統整合商及終端消費者一站式解決方案購物體驗 (One-stop solution shopping experience)，讓企業用戶能專注於其核心能力並增加競爭力。讓我們一同打造人工智慧的物聯網生態體系，加速市場的創新變革及機會。」