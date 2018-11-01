美國財政部下周拍賣創紀錄債券 規模超越08年金融危機

美國財政部周三（10 月 31 日）發布了季度再融資聲明，下周舉辦的附息債券拍賣規模將創歷史新高，一舉超越 1930 年代大蕭條和 2008 年金融危機時的發債規模。

聲明稱，約有 543 億美元的私人持有各期限美國公債將於 2018 年 11 月 15 日到期，美國財政部決定在下周提供 830 億美元的公債進行再融資，這將提供新增募資 287 億美元。

分析指出，這是美國連續第四個季度擴大再融資拍賣的發債規模，8 月前值為 780 億美元。上一個歷史新高紀錄是 2009 年的 810 億美元，當時美國正試圖從大蕭條以來最嚴重的危機中復甦。

上述 830 億美元的部分品種債券拍賣計劃包括：11 月 5 日（下周一）標售 370 億美元的 3 年期美債，11 月 6 日標售 270 億美元的 10 年期美債，以及 11 月 7 日標售 190 億美元的 30 年期美債。

此外，美國財政部還計劃增加 2 年、3 年和 5 年期公債發行規模，未來兩個月每個月都將增加上述中短債的拍賣規模 10 億美元，到 2019 年 1 月底的拍賣規模共增加 20 億美元。11 月將新增 10 億美元的 7 年、10 年和 30 年期長債拍賣，調整後的整體規模維持到明年 1 月不變。11 月還將新增 10 億美元的 2 年期浮動利率短債拍賣。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）

美國財政部表示，未來三個月新增債券發行規模，與大部分一級交易商的預期一致，也符合上季度的操作實踐。調整後的債券成熟期加權平均值將穩定在當前水平附近。儘管未來三個月不會改變通膨保值債券 TIPS 的供應，但 2019 年的整體發行規模將新增 200-300 億美元。

創新高的季度再融資規模和第四季增發公債的計劃，今日直接推漲了美國主要期限公債的殖利率。10 年期美債殖利率最高漲 5 個基點，至 3.162%，接近 10 月初觸及的七年新高 3.261%。30 年期美債殖利率最高漲 4 個基點，上逼 3.40% 關口，10 月初曾創四年新高 3.446%。

美國財政部認為，稅改、聯邦支出增加和人口老齡化，都令預算赤字不斷擴大。聯準會也已經開啟縮表整一年，月度縮表規模按照程序設計將創新高。因此需要提高長期美債的發行規模。財長姆努欽一再重申，美債是全球最大和最具流動性的市場，對美國政府債券的需求保持強勁。

但素以「毒舌」著稱的金融部落格 Zerohedge 指出，今年美國財政部計劃標售 1.34 兆美元的新債，比 2017 年規模至少翻倍，這提供了很多警示信號。

一方面，無止境地增加發債規模，會令非美國央行的買家要求更高利率，美國已在支付 5000 億美元的利息，未來幾年償債成本只會更高。同時，在 GDP 增速多年新高和失業率接近半個世紀最低時，用寬財政來刺激經濟，可能令下一次經濟衰退更加可怕，因為財政政策空間沒有了：

「除非美國經濟陷入衰退，這樣大量的資金會從高風險的股市撤退到債市來避難，才能抵消更大規模的凈新增公債供應量。」

彭博社也認為，在國會中期選舉前不到一周宣布大規模標售公債，可能會令更多人注意到川普就任美國總統後不斷飆升的聯邦赤字。此前，川普經常批評歐巴馬政府擴大預算赤字，甚至曾在 2012 年建議，若國會不能平衡預算，應禁止議員們尋求連任，均與現在行動不符。

華爾街見聞曾提到，今年 10 月結束的 2018 年財年是川普任期內第一個完整財年，美國聯邦赤字上升至 7790 億美元，較上一財年高出 1130 億美元或 17%，並創下 2012 年以來的總量新高。無黨派的國會預算辦公室預計，2019 財年預算赤字將觸及 9730 億美元，到 2020 年財年突破 1 兆。高盛則認為，2019 財年的赤字就會突破兆門檻，到 2020 年漲至 1.25 兆美元。

（上圖來自金融部落格 Zerohedge）