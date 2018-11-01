高盛：新品漲價有助推升利潤 維持蘋果240美元目標價不變

蘋果 (Apple)(AAPL-US) 30 日發表最新版 iPad、MacBook 系列，產品整體價格再向上攀高。高盛 (Goldman Sachs) 研究報告認為， iPad 的利潤率 (margins) 與平均售價 (ASP) 都會因此增加，仍維持未來 12 個月目標價為 240 美元不變。

在這次的發表會上，蘋果針對 iPad 與 MacBook 系列做了近期最大幅度的改良，但同時也調漲產品價格，成為今年兩次發表會上的最大特色。在新產品中，蘋果將 MacBook Air 調漲 200 美元，Mac Mini 漲 300 美元， iPad Pro 漲 150 美元及 200 美元，各配件的價格也都一併調升。

蘋果新品系列均漲價

高盛指出，由今年兩次產品發布會，蘋果似乎將自家產品區分為兩大陣容。一塊以看來較低的定價吸引客戶，如 iPhone XR、 iPad 或 MacBook Air 這類，另一塊則是面向高階市場，如 iPhone XS 及其他的 Pro 系列。

經此調整後，整體來看，各系列產品的利潤率及 ASP 都會提高。過去以來，iPad 長期維持較低的利潤率，但銷售數字未有太多進展。在售價提高之後，這部分也會稍有增加。

高盛預期，隨著新產品發布，iPad 的需求在截至 12 月止的財年第 1 季將有改善，而定價上揚，是輕微的增量積極因素，並不在原本高盛對蘋果的假設模型之中。整體來說，高盛認為，這可能會增加對 iPad 利潤率及 ASP 的共識預期。

高盛對蘋果財報預期

高盛指出，依據 2019 年的每股純益預測 14.74 美元，與 16.3 倍的本益比計算，維持未來 12 個月目標價 240 美元預期。如果 iPhone 需求好於預期、更大力度的買回庫藏股力道，以及更多的股息發放，可進一步推升股價。但要是 iPhone 需求疲軟、利潤率承壓及大型收購稀釋獲利，將不利於股價。