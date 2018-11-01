推廣影音媒體服務 蘋果擬與美國最大廣播集團iHeartMedia結盟

據報導，蘋果 (AAPL-US) 試圖與美國最大的廣播集團 iHeartMedia 建立合作關係，以促進並推動蘋果的影音媒體相關服務。

據知情人士表示，蘋果與美國老牌廣播集團 iHeartMedia 之間的談判尚處於初步階段，目前尚未達成任何協議。

受到新型態影音廣播服務衝擊，過去幾個月裡 iHeartMedia 陷入財政困境，已經正式向法院提出破產保護，期望在短時間內進行財務重組。據悉，蘋果是與 iHeartMedia 進行協商的幾家公司之一。

消息人士說道，iHeartMedia 希望 iPhone 製造商能夠購入價值數千萬美元的公司股權。據另一個消息來源表明，雙方公司更可能達成數百萬美元的營銷合作夥伴關係而不是大筆的投資。

蘋果拒絕發表評論，iHeartMedia 沒有表示任何回應。

儘管 iHeartMedia 目前面臨嚴重的財務問題，但是該公司目前仍為美國最大的無線廣播公司，旗下擁有約 850 多個廣播電台。對音樂廣播產業及相關產產業的推動者來說依然存有很大的市場價值。

如果蘋果與 iHeartMedia 確立了緊密的合作關係，蘋果再音樂產業的影響了可望大幅增加，對於蘋果目前進軍影音服務的目標也將帶來莫大的助益。

今年早些時候，蘋果收購了音樂識別應用程序「音樂神搜」Shazam，以支持蘋果音樂相關業務，並對抗來自音樂服務巨頭 Spotify 的競爭。截至今年 5 月份，蘋果的訂閱服務共有 5000 萬活躍用戶。相較之下，Spotify 共擁有 8300 萬付費用戶和 1 億左右的一般用戶。