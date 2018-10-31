快報丨中城投資擬聯合世聯行設立30億長租公寓Pre-REITs基金

近日，世聯行發佈公告表示，中城投資擬設立“中城-世聯紅璞長租公寓pre-reits基金”，世聯行擬與該基金以15%：85%的出資比例共同收購長租公寓優質資產。該基金作為國内首單專註於長租公寓不動產收購的Pre-REITs基金，將緻力於佈局國内成長潛力巨大的新一線城市核心地段優質商用物業，通過專業的運營提升資產潛在價值，為未來國内的長租公寓REITs發展儲備優質資產包。

來源丨REITs研究中心

1中城投資擬設立30億元長租公寓Pre-REITs基金

10月25日，世聯行(SZ002285)發佈公司公告稱，上海中城聯盟投資管理股份有限公司（以下簡稱“中城投資”）擬設立“中城-世聯紅璞長租公寓pre-reits基金”（暫定名，實際以登記備案為準，以下簡稱“基金”），深圳世聯行地產顧問股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與該基金以15%：85%的出資比例共同收購長租公寓優質資產，在符合基金投資標準前提下，優先委託公司控股子公司深圳紅璞公寓科技管理有限公司（以下簡稱“世聯紅璞”）運營管理收購的集中式公寓。

該基金由中城投資旗下私募基金管理人上海中城榮耀股權投資基金管理有限公司擔任普通合夥人發起設立，擬通過金融機構進行市場化發行，目前已通過金融機構内部審核。基金總規模預計30億，期限5+1+1年，共同用於長租公寓優質資產收購，公司總投資額不超過5.3億。

該基金作為國内首單專註於長租公寓不動產收購的Pre-REITs基金，將緻力於佈局國内成長潛力巨大的新一線城市核心地段優質商用物業，通過專業的運營提升資產潛在價值，為未來國内的長租公寓REITs發展儲備優質資產包。通過共同投資，世聯紅璞將實現穩定的優質資產來源，擴大其在長租公寓領域的管理規模，提高其在長租市場的競爭力。

中城投資概況

中城投資是“中國城市房地產開發商聯盟”發起的，國内歷史悠久的房地產投資管理機構，是中國房地產協會金融專業委員會常務理事單位。註冊資本16.36億元，累計投資規模逾1000億元人民幣，資產管理餘額逾240億元人民幣。

截至2018年6月30日，中城投資實現營收2.96億元;歸屬於掛牌公司股東的淨利潤為1.27億元。

2018年上半年，中城投資實現營業收入296,031,157.60元，較去年同期下降3.71%;利潤總額和歸屬於掛牌公司淨利潤分别為168,923,654.07元、127,521,369.40元，同比上升16.68%、9.13%。經營活動產生的現金流量淨額-192,907,023.51元，同比下降197.94%。在營業收入的構成中，公司自有資產投資收入額為204,679,439.60元，佔營收比69.14%，受託資產管理收入額為80,289,886.98元，佔比27.12%。

2中城投資在長租公寓領域的三大業務方向

近年來，中城投資加大了在長租公寓領域全產業鏈的深度佈局，明確了三大業務方向：

（1）Pre-REITs基金進行資產投資，包括與多家大型地產商合作成立定向基金，由中城投資篩選資產投資標的，戰略合作公寓品牌進行專業運營。

（2）運營商股權投資，以股權方式深度參與到優質品牌公寓的日常管理運營過程，打造併逐步提升中城投資的公寓運營管理能力。

（3）積極參與資本市場資產證券化業務，打造產業閉環。

3中城投資首單Pre-REITs基金已順利退出

2018年6月27日，中城投資首單Pre-REITs基金——上海中城乾菁投資中心（有限合夥）完成基金清算，基金所持有的兩棟長租公寓資產通過上交所發行的類REITs順利退出；該基金自成立至退出不到10個月的時間，完成了從資產收購、運營提升至資產增值退出的全過程，打造了地產私募基金在不動產領域的投資閉環，開啓了中城投資在長租公寓不動產領域投資新篇章。

基金所持資產作為旭輝領寓發起的30億儲架式類REITs首期標的資產，於6月21日成功在上海證券交易所掛牌發行。旭輝領寓儲架式權益型類REITs的成功落地，是民企租賃住房證券化的破冰之舉，也是上海第一個租賃公寓證券化項目，進一步推動了不動產證券化的突破創新，為存量公寓的盤活樹立了樣板。

旭輝領寓類REITs產品的成功發行也是對“加快推進住房製度改革與長效機製建設”的響應。對領寓而言，豐富了金融結構，形成了資產管理閉環，而此類金融創新和閉環的形成將有力的支持住房租賃運營機構向機構化、市場化、品牌化方向發展，併幫助旭輝實現了重資產運作模式上可落地的閉環。