主計總處公布 Q3未調整GDP年增率估為2.28% 低於預測0.08個百分點

行政院主計總處今日公布 107 年第三季國民所得概估統計，107 年第三季未經季節調整實質 GDP 與 106 年同季比較之經濟成長率 (yoy) 概估為 2.28%，較 8 月預測數 (2.36%) 減少 0.08 個百分點；107 年第三季經季節調整後實質 GDP，與上季比較折算年率之經濟成長率 (saar) 為 1.92%。主計總處表示，在外需方面，受惠於全球經濟穩健增長，新興科技應用續呈活絡，加以國際原油價格持續走高，第三季按美元計價商品出口創歷年單季新高，惟因基數較高影響，增速減緩，年增 3.05%(以新台幣計價增 4.40%)，其中占比最高之電子零組件增 2.46%，其他與原油相關產品如礦產品、化學品與塑橡膠製品，以及基本金屬及其製品與機械等均呈增勢；加計服務輸出並剔除物價因素後，商品及服務輸出實質成長 1.42%(8 月預測成長 1.15%)。



輸入方面，受出口引申需求持穩，國際原物料價格上揚，以及半導體設備進口回升帶動下，第三季按美元計價商品進口增 13.96%(按新台幣計價增 15.44%)，併計服務輸入並剔除物價因素後，商品及服務輸入實質成長 5.23%(8 月預測成長 4.48%)。



輸出與輸入相抵，國外淨需求對經濟成長負貢獻 1.88 個百分點。



至於內需方面，第三季油品及綜合商品銷售額續增，惟汽機車新增掛牌數減少，其餘類別銷售增幅亦呈減緩，綜計整體零售業營業額增 2.31%；另主要服務消費中，受惠於節日聚餐風氣盛行，餐飲業營業額續增 5.40%，惟國人出國人次成長幅度降為 6.23%，股票成交值增幅亦減緩為 8.35%，併計其他各項並剔除物價因素後，概估第三季民間消費成長 1.90%(8 月預測成長 2.31%)，對經濟成長貢獻 0.99 個百分點。政府消費方面，負成長 1.39%，對經濟成長負貢獻 0.19 個百分點。



資本形成方面，第三季航空業者資本支出雖減緩，惟因半導體設備購置回升，新台幣計價資本設備進口在連五季衰退後，轉增 16.91%，另營建工程投資亦持續成長，概估資本形成 (包含政府、公營與民間固定投資，以及存貨變動) 實質成長 17.46%(8 月預測成長 14.94%)，對經濟成長貢獻 3.36 個百分點。



總計第三季國內需求成長 4.84%，對經濟成長貢獻 4.16 個百分點。