市場滲透率擴大 崇佑-KY第三季EPS 0.28元 創歷年同期新高

崇佑 - KY(5543)第三季合併營收為 2.78 億元，年成長 13.28%，受惠擴大金屬建材市場滲透率，加速拓展中國地區以外的美國、澳洲、及越南等銷售市場版圖，帶動旗下上海松江廠、江蘇鎮江廠整體產能稼動率保持高檔，第三季稅後歸屬於母公司淨利達 853 萬元、每股盈餘 (EPS) 為 0.28 元，不僅較去年同期繳出虧轉盈好成績，改寫歷年同期新高記錄。累積今年前三季營收 7.66 億元，年增 10.53%，稅後淨利 1191 萬元，轉虧為盈，每股盈餘 0.39 元。崇佑 - KY 表示，近兩年持續優化集團接單策略，進一步提高金屬天花板及金屬隔間牆體銷售持續暢旺，除第三季受惠越南味丹食品、北京地鐵、寧波亞德客、南京台積電等大型金屬建材完工認列，由於金屬天花板、金屬隔間牆體具有防火、防爆、防潮、隔音及可循環利用等多樣特點，搭配產品模組化設計與自有靜電粉末塗裝線，可滿足輕鬆裝卸、外觀設計客製化等需求，隨著市場對於金屬建材接受度打開，已逐步取代礦棉板、石膏板、木板等建材，皆係帶動崇佑 - KY 金屬天花板、金屬隔間牆體銷售比重自去年同期的 21%、21%，進一步攀升至今年第三季的 24%、25%。



崇佑 - KY 指出，為中和原物料、人力等成本上漲因素影響，持續針對生產製程優化，提高自動化生產比重、縮短製造生產流程管理、以及研發鋁製複合材料金屬建材等，除帶動 2018 年第三季整體毛利率達 26.09%，此外，隨著產能稼動率提高，有效控管費用等效益持續發酵，也帶動營業利益率達 2.01% 水準。

