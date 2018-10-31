面板產業環境改變不易 友達董座表示 以變色龍策略因應

第三季面板報價反彈，讓面板產業換取喘息的空間，友達 (2409) 預期備貨需求可望延續到第四季初，第四季大尺寸面板出貨量季減率 1-3%，ASP 小幅下滑，中小尺面板出貨量季減率 15%，產品組合關係 ASP 有小幅成長空間，友達董事長彭 (又又) 浪表示，大陸產能增加，改變面板產業生態，無法改變環境前提下，必須以變色龍策略因應之。友達 8.5 代線產能開出，帶動大尺寸出貨面積成長到 670.8 萬平方米，季增率達 7%，每平方米出貨單價與第二季持平在 361 美元，但台幣兌美元貶值 3.4%，兌日圓亦貶值 0.9%，對於毛利率挹注達 1.9%，係為毛利率回升到 10.7% 的主因。



彭 (又又) 浪說，貿易戰短時間影響不大，不過美國自 9 月起對於中國進口 2 千億美元產品課徵 10% 關稅，明年將提升到 25%，未來可能影響性就是終端價格變貴，對於此次公司組織改造主軸係以硬體帶動軟體角度出發，以技術創新為核心，導入智慧製造。



友達強調價值化生產導向，大尺寸產品以 PID(公共顯示器)、溢價高階 TV 為主，與大宗消費品有所區隔，8K 85 吋產品於第三季量產，產能供不應求，未來將再推出 65 吋、75 吋產品，第四季產能利用率仍將維持 95% 以上水準；至於 PID，友達為全球第二大供應商，市占率約 3 成，占其營收比重約 2 成，應用在交通、商用、教育等領域。

