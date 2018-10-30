【馮冠華專欄】單天保不了至尊，港股料再尋底

10 月 30 日 - 不作推介

1) 上日港股市況總結：在 A 股疲弱、滙豐（5）業績優於預期、人民幣再回軟及道指期貨走低下，恆指週一反覆小漲，整天上下波幅 461 點（曾升 237 及跌 224 點），最終以 24812 點收市，上升 94 點，終止四連跌。大市成交按日下跌約 1% 至 946 億，但滬深港通總成交按日則上升約 35% 至 100 億，流向轉為淨流出，金額 26.5 億。北向仍轉為淨流入，金額約 27.9 億。藍籌股 30 升 16 跌 4 持平，滙豐是領頭羊，大升 5.04%。

板塊方面，本地銀行受滙豐帶動造好，傳統火電股有反彈，本地地產股也不俗；相反，內險、煤炭、風能、中資券商、教育、物管、汽車、中資電訊及醫藥表現較弱。做空方面，佔大市成交上升至 15.2% 水平。牛熊証街貨最新比例是 24:76，重貨區方面，熊証仍在 25350-25399，牛証也不變在 24500-24549。

簡評：若不是滙豐的 5% 或約 120 點的恆指升幅，港股週一也不能終止四連跌。在人民幣走弱及 A 股下瀉的情況之下，恆指能背馳已屬難得。滙豐的業績在成本控制方面特出，28% 的稅前盈利升幅也遠超巿場最牛的 20% 預測，股價之大升與績前的積弱不無關係，也不排除有做空盤平倉帶動。要注意的是畢竟這是首三季業績，環球經營前景依然嚴峻，投資者也不應過份樂觀，但短線也不應再成為指數下行的包袱。

持有超過 5% 滙豐的平保（2318）在昨天收市後交出一份可圏可點的業績。第三季盈利按年倒退是因為採用了新會計準則，若按舊凖則，三季度利潤為 271.9 億元，同比增長 18.78%。簡單看，業績是稍好於市場預期；另外的亮點是新業務價值提速，加上公司宣佈回購計劃，估計股價反應有望是正面。至於市場傳聞的減少汽車購置稅（見點 2），筆者覺得對汽車股的股價幫助應不大，5% 的購置稅對刺激銷售作用應有限；政策方向逆轉，若是準買家，何不等待完全取消購置稅才入市？

滙豐是港股昨天的及時雨，但整體偏弱氣氛也不會因此而改變，特別是人民幣有再走貶風險，破七似是時間問題而已。昨天另一怪現象是港股升但南下資金轉為較大淨流出，A 股跌但北上資金也轉向至大淨流入，這或許是維穏的操作吧。

昨晚美股表現強差人意，貿易戰再成下跌借口，但科技股才是真正重災區，相信港股今天勢被拖累，若 A 股未能回穩，跌幅可能會被放大，由於滙豐業績不俗，另一權重股騰訊則更勢危了。

2）外電引述消息人士表示，國家發展及改革委員會有意將汽車購置稅，由 10% 減半至 5%，主要是針對馬力在 1.6 公升以下的汽車，此類汽車佔去年全國銷售車款約 70%。市場人士解讀，內地將汽車購置稅減半，主要是應對中美貿易戰下，內地經濟可能下行的風險。

3）美股上週五市況總結：外媒引述消息指，如果川普和習總下月的談判陷入僵局，川普將再加大關稅力度。消息令市場情緒再轉緊張，美股三大指數由早段大升轉為大跌，貿易戰敏感股波音重挫逾 6%，道指上下波幅逾 900 點，最多曾跌近 560 點，收跌 245 點或 0.99%，標指及納指也分別下跌 0.66% 及 1.63%。美滙指數上升至 96.69，十年期債息也微升至 3.089%。紐約期油回落至 66.69 美元，VIX 上升約 2% 至 24.7。港股 ADR 下挫 331 點，相當於恆 24481 點水平。

4）個股訊息（資料來源 - 信報、蘋果日報）：

中國平安（2318）公布，截至今年 9 月底止首三季淨利潤 793.97 億元（人民幣，下同），按年增 19.72%。若單計第三季，淨利潤 213.02 億元，按年倒退 6.9%。第 3 季純利下跌主要來自提取金融資產損失準備凈額，為 128.85 億元，相對去年未有此支出。



另外，新業務價值按年升 3.2% 至 554.25 億元。單計第 3 季的新業務價值按年升 10.9%，增幅較首季及次季加快。另外，公司公布，擬回購不超過發行總股本的 10%，將根據資本市場、股價波動及變化，酌情及適時回購公開發行的境內、境外股份。

鞍鋼股份（347）公布，按中國企業會計準則，截至今年 9 月底止，首三季盈利 68.55 億元（人民幣，下同），按年增長 80.73%。單計第三季，盈利 24.15 億元，增長 40.73%。

中銀香港（2388）宣布，截至 9 月底止首 9 月，提取減值準備前經營溢利 303.15 億元，按年增長 14.64%。單計第三季度，提取減值準備前經營溢利 97.58 億元，按季下跌 3.97%。

5）新股訊息 ：內地港口、航道及海洋工程民營企業華滋國際海洋（2258）今天起招股，每股招股價 1.2 元至 1.56 元，每手 2000 股，股份預期 11 月 19 日掛牌。

河南省許昌市最大房地產商恒達集團（3616）今天起招股。每股招股價 1.02 元至 1.4 元，一手 2000 股，股份預期 11 月 12 日掛牌。

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