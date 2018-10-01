【林奇芬專欄】升息趨勢下，高收債還可投資嗎?

美國聯準會 9 月如期升息，目前聯邦基金利率來到 2.25%，而目前高收益債與美國公債的利差，已經縮小到 3.3% 左右，接近歷史低水準。若未來聯準會持續升息，高收債吸引力逐漸降低，投資人要多留意風險。

風險一，升息步伐穩定，高收債利差縮小

按照美國聯準會點陣圖預估，今年可能還有一次升息機會，2019 年還有 3 次升息機會，若按照此升息步驟，到明年 9 月，美國基本利率將高達 3.25%。目前美國 10 年公債殖利率已經突破 3%，明年再加碼 1%，至少有 4% 以上水準。

過去高收益債因為利率高，與公債利差大，可以吸引投資人，但隨著公債利率上揚，高收債與公債利差進一步縮小，高收債吸引力降逐漸降低。若以過去 20 年的歷史紀錄來看，二者利差最低是 2.5%，目前已經逐漸接近歷史低點。

風險二，若景氣轉壞，高收債違約率升高。

若全球景氣維持擴張，企業經營穩健，高收債違約風險低，可以續抱高收債。但若景氣惡化，企業經營困難，高收債違約率升高，會逐漸衝擊高收債市場，造成價格波動。

現階段美國景氣依然暢旺，違約風險仍不高。但在美國對全球展開貿易戰下，已經逐漸影響到全球貿易量，市場也擔心對明年景氣衝擊壓力逐漸上升。這將是未來需要持續追蹤的風險。

風險三，高收債 ETF 大量發行，隱藏波動風險。

過去幾年高收益債表現良好，不僅是主動型高收益債券基金大受歡迎，同時，被動型高收益債券 ETF 也大行其道，發行金額暴增。最近來台演講的 MFS 全盛投資管理的首席投資策略師 James Swanson 就相當擔心，萬一市場反轉時，大量高收債 ETF 可能造成另一股沉重賣壓，讓高收債產生更大的波動風險。

大多數投資人購買高收益債券基金，是期待獲得高配息，通常穩健型投資人或退休族是主要購買者。但投資人也需要了解，信用評等較差的債券，遇到景氣環境逆轉時，可能面臨債券價格大幅波動的風險。

在前一波景氣高峰反轉震盪時，從 2007 年到 2009 年之間，高收益債券就歷經了一場上沖下洗大震盪，許多投資人都有深刻體驗。雖然上述三個風險，目前都尚未發生，但現階段是不是該要開始留意風險的時刻呢，投資人最好保持警戒。

(以上為個人看法，不作為投資建議，投資人請自行判斷投資風險) 歡迎加入林奇芬治富俱樂部 http://www.facebook.com/mrsmoney888