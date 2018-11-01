【馮冠華專欄】升市未必能持續，港股挑戰沒減少

11 月 1 日 推介 - 美團（3690）

1）上日港股市況總結：受美股及 A 股帶動，港股在十月最後一個交易日反彈，並以全日高位 24980 點收市，上升 394 點。大市成交按日上升約 7% 至 1064 億，滬深港通總成交按日則下跌約 5% 至 81 億，流向仍是淨流出，金額 4.7 億。北向仍為淨流入，金額大升至 57.5 億。藍籌股 39 升 11 跌，表現特出的全是近日的弱勢股，包括吉利（175）、騰訊（700）、舜宇（2382）及瑞聲（2018）。



板塊方面，升勢也頗廣泛，手機設備、軟件、半導體、基建、水泥、風能、汽車、中資劵商、醫藥、教育、物管等全都普遍造好；反觀個別石油股則較弱。做空方面，佔大市成交回落至 13.8% 水平，是自 10 月 10 日後的低位。牛熊証街貨最新比例是 32:68，重貨區方面，熊証仍在 25350-25399，牛証也不變在 24500-24549。

簡評：從成交量沒有大増、做空比率下降、北水依舊淨流出及爆升的股份看，筆者推斷港股昨天上升的原動力，應是來自之前做空的平倉盤。十月份累跌越多的公司，基本上在昨天的反彈越有力。騰訊的 6% 反彈也不見得有任何消息支持，或許是「空軍」月尾獲利，粉飾他們的廚窗吧，因整個 10 月恆指還要大跌 2808 點，更連續第六個月下跌。



昨天早上公佈的疲弱 PMI 數據，市場看似全無反應，也令筆者驚訝。當然空軍平倉這推斷是無從驗証，而港股將要面對的挑戰也沒有減少，真正的轉勢仍是要靠中美關係有實質的向好突破，現在還没有看到啊！

昨晚美股續揚但港股 ADR 未能受惠，美滙上升、油價回落及人民幣低位徘徊等仍會影響港股今天表現。今天早上的財新制造業 PMI 和中午的十月澳門博彩數據會是市場焦點。前者難寄厚望而後者或受習總十月尾的南巡而有所放緩。個股推介方面，可留意小米（1810）及美團（3690），MSCI 的消息（見點 3）或可視作短線炒賣借囗。另俄鋁（486）昨天走勢似有突破，明天的季績及中期選舉後美國會否取消制裁都是關鍵，現價有不俗值博率，可留意。

2）美股上週五市況總結：受面書及通用汽車的正面季績帶動，美股三大指數週三造好，道指上升 241 點或 0.97%，標指及納指也分別上升 1.09% 及 2.01%。美滙指數上升至 97.10，十年期債息也上升至 3.149%。紐約期油回落至 64.98 美元，VIX 下跌約 9% 至 21.23。港股 ADR 下跌 7 點，相當於恆指 24972 點水平。

3）個股訊息：（資料來源 - 信報、蘋果日報）

MSCI 早前就是否將零投票權股份剔出指數選股範圍，以及降低同股不同權股份於指數權重作諮詢，昨天公佈結果，不會作出相關改變，同股不同權股份按照流通市值計算指數權重，與同股同權股份計算方法一致，意味小米（1810）、美團（3690）將重新納入指數選股範圍。明年 2 月季檢將恢復將同股不同權股份納入指數，3 月生效。

4）新股訊息 ：彭博引述消息指，中國平安（2318）正計劃分拆旗下醫療科技子公司「平安醫療健康管理」在港上市，集資 20 億美元（約 156 億港元），最快明年成事；目前正與潛在投行商討。

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