〈財報〉Mastercard交易量達1.4兆 營收、EPS雙超市場預期

信用卡商萬事達 Mastercard (MA-US) 最新一季財報顯示，公司受益於信用卡交易的增長，但股價還是於週二 (30 日) 收盤下滑 1.74% 來到 187.73 美元。

Mastercard 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

萬事達最新一季財報顯示：

利潤為 19 億美元，年增 33%。

每股純益 EPS 為 1.82 美元，高於分析師預期的 1.68 美元，也高於去年同期的 1.34 美元。

營收年增 15% 至 39 億美元，高於分析師預期的 38.6 億美元。

信用卡交易或總美元交易量增加 8.9% 至 1.468 兆美元。

整體交易數目年增 19.2% 達 231.2 億筆。

成本增加 11%。

Wolfe Research 資深分析師 Darrin Peller 認為，營收的「質量」較低，因營收主要來源於回饋金和績效，而非整體凈收入趨勢。雖然萬事達整體交易量達 1.468 兆美元，但還是低於分析師預期的 1.51 兆美元。

其他分析師也認為，萬事達的整體有機營收較差，而由回饋金「助攻」的營收成長不是長遠之計。

萬事達目前全球的 Mastercard 及 Maestro 品牌信用卡量達 25 億長。