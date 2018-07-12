〈美祭新關稅清單〉貿易戰的避險利器：Mastercard與Visa

美國川普政府公佈新關稅清單，將針對價值 2000 億美元的中國輸美商品課徵 10% 的關稅，導致 11 日美股終結連續 4 天的漲勢，3 大指數齊跌。《CNBC》節目主持人 Jim Cramer 指出，Mastercard 與 Visa 個股將成為貿易戰「無法擊敗」的避險利器。

受到白宮再度對陸進口商品祭出價值 2000 億美元的關稅清單後，週三 (11 日) 道瓊指數收低 0.88% 至 24700.45 點，那斯達克指數收低 0.55% 至 7716.61 點，標普 500 指數收低 0.71% 至 2774.02 點。由美國小型本土公司為主組成的羅素 2000 指數也難逃下跌趨勢，收低 0.7% 至 1683.66 點。

美國貿易代表處 (USTR) 公佈的新關稅清單，包括吸塵器、傢俱、汽車與腳踏車零件等，但美國品牌的智慧型手機和筆電未包含在內。

在美中貿易戰持續升溫，美股大盤指數廣受打擊的情況下，Cramer 週三 (11 日) 表示，金融服務公司 Visa (V-US) 和 Mastercard (MA-US) 將成為投資者的避險選項。

Visa 股價日線走勢圖

兩間信用卡巨頭 Visa 和 Mastercard 股價於 11 日分別上漲 1.08% 與 1.18%，皆來到歷史高點，Cramer 指出，由於中國金融業監管的限制，此兩間公司無法前進中國市場，因此在中國美國進行貿易戰時，它們反而不受影響。

Mastercard 股價日線走勢圖

此外，Cramer 認為，Visa 和 Mastercard 甚至可能成為中國政府談判的工具之一，若中國政府願意放下外資需與中國企業合營公司的要求，開放 Visa 和 Mastercard 進入中國市場，則美國總統川普很有可能願意減緩中美貿易緊張的局勢。