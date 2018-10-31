【大行報告】大華繼顯：美匯指數升至16個月高位 人幣受壓礙港股大幅回升

大華繼顯發表研報指，恒指上日(30日)收市跌226點，報24,585點。國指跌13點，收報9,998點。大市總成交996.00億港元，上升股份676隻，下跌股份929隻。

研報指出，內地銀保監昨提出三大維穩工作，其中引導更多增量中長期資金進入市場的方向最值得期待。同時亦提到鼓勵上市公司開展回購及併購重組，與減少交易阻力以增強市場流動性，均為有利券商營運的方案，以致該板塊上日顯著跑贏大市。然而人民幣兌美元中間價續創逾十年新低，且貴州茅台與騰訊兩隻大型股份仍持續跌勢，上日分別急挫4.6%和3.0%，令大市回升步伐受阻。

此外，隔晚美股向上，道指收升431點，標指和納指亦分別漲1.6%。美國10月消費者信心指數超預期地創自2000年9月以來新高，加上市場正面解讀特朗普較早前指有信心最終可與中方達成貿易協議的「說法」，成為股市上升的催化劑。然而歐羅區第三季GDP按季增長遜預期，歐元兌美元回落，推升美滙指數至97水平的16個月高位，續影響人民幣是日的走勢。

技術走勢上，市況大幅波動影響技術支持發揮的作用，上周四恒指以裂口下跌的形式一舉跌穿25,000點後，沽壓未有就此降低，惟指數的14天RSI現已回落至31.3的水平，逐步邁向技術超賣。在權重股當中，騰訊、中移動和友邦的RSI分別報27、32及34，同樣趨向超賣區，有望與季績不俗的中國銀行和平保，在大市進一步受挫後，成為構成反彈的重要元素，而初步上行目標先定於下跌裂口頂部與10天平均線約25,200點。