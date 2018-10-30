歐股盤前─貿易戰疑慮再升溫 指數期貨走跌

美中貿易戰疑慮再度升溫，昨日美股收低；今 (30) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週二下午 2 點 13 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.03 %，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.18%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.12%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.13 %。

美國總統川普和中國國家主席習近平，預計於 20 國集團 (G20) 峰會期間會晤；《彭博社》報導稱，若「川習會」無法緩解貿易戰，美國打算在 12 月初，宣布對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加徵關稅。

上述消息使貿易戰疑慮再度升溫，昨日美股震盪收低。

週二道瓊工業指數收跌 245.39 點 (0.99%)，至 24442.92 點；標普 500 指數收跌 17.44 點 (0.66%)，至 2641.25 點；那斯達克指數收跌 116.92 點 (1.63%)，至 7050.29 點。

美國政府自 9 月 24 日起，對價值 2000 億美元中國輸美商品，加徵 10% 關稅；同日，中國亦對 600 億美元美國進口商品，加徵 5% 至 10% 不等的關稅。

若美國要對先前未納入加稅清單的所有中國輸美商品加稅，其規模將達 2570 億美元。

歐洲政壇消息方面，德國總理梅克爾 (Angela Merkel)日前宣布，放棄尋求連任基民黨 (CDU) 黨魁，且 2021 年總理任期結束後，將退出政壇。

週二亞股回神，截至發稿，上證綜指上漲 0.31%，深證成指上漲 1.13%；南韓 Kospi 指數漲逾 1.3 %，日經 225 指數漲逾 1.4 %；台股收漲 9.79 點，至 9526.11 點。