調查：近5成中國境內受訪企業認為 未來3個月人民幣恐貶破7

投行野村 (Nomura) 最新調查顯示，認為未來 3 個月，人民幣可能「貶破 7」的中國境內企業客戶占比，從 1 個多月前的 32%，增至 48%。

台北時間週一 (29 日) 下午 4 點 08 分，Investing.com 數據顯示，美元兌人民幣上揚 0.16%，至 6.9547。

美元兌人民幣走揚。(圖：翻攝自 Investing.com)

2018 年以來，人民幣兌美元匯率已走貶約 6%；中國人民銀行副行長潘功勝上週表示，中國不搞競爭性貶值，不會把人民幣匯率，當作應對貿易爭端的工具，「我們有能力、有信心，維持人民幣匯率穩定。」

潘功勝稱，在新興市場貨幣中，人民幣表現尚屬穩健，「它有貶值，但還是比較穩定的貨幣。」

根據路透社報導，由野村調查可得知，雖然有過半受訪企業不認為人民幣將「貶破 7」，但美元兌人民幣持續走揚，加上有 6 成受訪企業預估，美國將於明年初，進一步提高關稅，導致人民幣看跌預期升溫。

56% 受訪者表示，就算人民幣真的「貶破 7」，也不至於引發大規模資本外流。

不過，野村預估，人民幣將於年底「貶破 7」，亦可能重演 2015、2016 年資本外流的情況。

該調查執行時間為 10 月 24、25 兩日，前一次調查時間則為 8 月 9 日至 13 日。