GDP數據勝預期 美元指數直逼10週高點

美國商務部上週公布第 3 季國內生產毛額 (GDP)，年增 3.5%，優於市場預期；受此消息激勵，美元續揚，今 (29) 日美元指數直逼 10 週高點。

台北時間週一下午 5 點 49 分，Investing.com 數據顯示，美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.21%，至 96.56。

美國第 3 季 GDP 年增 3.5%，雖不及第 2 季的 4.2%，但優於經濟學家預估的 3.4%。

GDP 表現勝預期，主因在於消費者支出強勁，抵銷了企業投資減少、出口下滑等不利因素。

2018 年以來，聯準會 (Fed) 已 3 度升息；外界預期，第 3 季 GDP 數據，會讓 Fed 於 12 月執行第 4 次升息。

上週五美股收低，道瓊工業指數收跌 296.24 點 (1.19%)，至 24688.31 點；標普 500 指數收跌 46.88 點 (1.73%)，至 2658.69 點；那斯達克指數收跌 151.12 點 (2.07%)，至 7167.21 點。

10 月以來，標普 500 指數累計跌逾 8%，道瓊工業指數跌逾 6%，那斯達克指數跌約 11%。

週一亞股依舊疲軟，上證綜指收跌 2.18 %，深證成指收跌 2.43 %；南韓 Kospi 指數收跌 1.53%，日經 225 指數收跌 0.16%；台股則收漲 27.14 點，至 9516.32 點。

美元兌人民幣續揚，截至發稿，美元兌人民上漲 0.21%，至 6.9581。