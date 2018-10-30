美律估Q4營收持續成長 蘇州美特可望轉盈 評估至越南設廠

美律 (2439) 總裁黃朝豐昨 (29) 日在法說會上表示，預估第四季娛樂耳機將季增兩位數、揚聲器季增倍數成長，轉投資蘇州美特第四季將轉虧為盈，可望帶動第四季獲利超過第三季。針對美中貿易，在未來產能規劃上，中國出貨到美國產品考慮轉移到泰國，而越南是下一步評估設廠的位置。目前加速泰國廠產能，但會在關稅進一步確定後才全面轉移，因為東南亞相較中國並沒有成本優勢。美律第三季營收 110.37 億元，毛利率 15.7%，營益率 9.4%，稅後盈餘為 8.3 億元，季增超過 10 倍、年增近 36%，每股盈餘為 4.21 元。累計前三季營收 221.05 億元，營業毛利 27.88 億元，毛利率 12.61%，營業淨利 11.7 億元，營益率 5.29%，合併稅後盈餘 8.33 億元，年衰退達 43.49%，累計今年前三季每股盈餘為 4.23 元。



第三季營收比重方面，娛樂性產品約 73%，揚聲器 24%，電池 2%，其他 1%；第三季營收成長動能主要來自娛樂耳機與揚聲器帶動走揚，其中揚聲器出貨量達到 1,900 萬顆，優於原先預估。



對於第四季展望，預估營收持續成長，動能仍來自於娛樂性產品以及揚聲器，其中娛樂性產品季成長兩位數，揚聲器將季增倍數，至於蘇州美特前三季皆虧損，預估第四季會轉獲利，整年度將會轉獲利。



針對美中貿易部分，中國出貨至美國的產品部分，考慮將轉移到泰國，同時考量至越南設廠。目前美國營收占比約 50%，泰國產能只佔整體營收一點點，泰國廠產能利用率目前不到 20%，但如果把美國客戶的生產轉移至泰國廠，則泰國產能不夠，因此目前正擴充泰國產能。



至於董事會通過的 CB 和現金增資案，主要是用於償還借款和未來營運用途，總籌資金額計畫約在 35 億元，現金增資佔小部份，不過黃朝豐指出，如果股價不好，會考慮不發現金增資和 CB。至於明年股利發放率，目前預期維持在 70-80%。