美律法說會前夕外資維持原先評等及目標價 惟盤中股價持續疲軟

美律 (2439) 上週五公布第三季財報，儘管獲利大增，上週五股價卻跌停收盤，而美律今 (29) 日下午將召開法人說明會，儘管外資法人在最新出爐的報告中多維持原先評等及目標價，不過看法不一，今日盤中股價則持續疲軟，一度打入跌停後打開。美律第三季營收 110.37 億元，毛利率 15.7%，營益率 9.4%，稅後盈餘為 8.3 億元，季增超過 10 倍、年增近 36%，每股盈餘為 4.21 元。累計前三季營收 221.05 億元，營業毛利 27.88 億元，毛利率 12.61%，營業淨利 11.7 億元，營益率 5.29%，合併稅後盈餘 8.33 億元，年衰退達 43.49%，累計今年前三季每股盈餘為 4.23 元。



美律日前董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，預計發行普通股 400 萬股，每股面額 10 元，發行總金額 4000 萬元，暫定發行價格授權董事長在每股 110-190 元價格區間內。



至於日系及美系外資在新出爐的報告中維持既有評等及目標價，其中日系外資重申「買進」評等，目標價維持 182 元；至於美系外資則重申「中立」評等，目標價維持 165 元。



日系外資預估美律第四季將持續成長，主要來自蘋果 iPhone XR 出貨帶動，加上娛樂產品線強勁動能，預估營收有望季增 20%，重申「買進」評等，目標價 182 元。



美系外資指出，預估第四季，娛樂產品線和揚聲器動能可持續，不過由於下半年業績表現多已預期，加上股價也已反映，重申「中立」評等。展望明年，預估美律揚聲器產品市占率可提升，不過娛樂產品能見度還不清楚。