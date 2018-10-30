韓系客戶加持 同泰Q3虧損縮減 前3季每股虧2.55元

欣興 (3037-TW) 集團軟板廠同泰電子 (3321-TW) 第 3 季起受惠韓系客戶手機、LCM 應用重要訂單助攻，下半年營收出現大幅成長，第 3 季財報也出爐，毛利率轉正並創 4 季以來新高，單季稅後虧損縮減到 797 萬元，累計前 3 季稅後虧損為 2.23 億元，每股淨損 2.55 元。

法人估，同泰今年 12 月在韓系新機訂單出貨高峰挹注下，單月營收將向上挑戰 3 億元。

同泰第 3 季營收 6.85 億元，毛利率 9.74%，較第 2 季由負轉正，但年減 0.17 個百分點，稅後虧損 797 萬元，虧損較上季及去年同期大幅縮減，單季稅後虧損 0.09 元，是同泰電子連續 11 季以來的虧損；累計前 3 季營收為 18.54 億元，毛利率為 1.52%，年減 4.8 個百分點，稅後虧損 2.23 億元，每股虧損 2.55 元。

同泰電子今 (2018) 年軟板業務因大舉囊括韓系客戶手機、LCM 應用重要訂單助攻，下半年營收大幅成長，明年也將出貨美系客戶電子閱讀器；隨著大單湧入且增加新產能無法短時間內完成，公司也不排除選擇質優同業進行購併，尋求快速取得新產能。

同泰電子看好韓系手機客戶 NFC 通訊模組、無線充電加 ID 辨識模組用軟板訂單前景；今年下半年韓系客戶訂單挹注下，第 3 季毛利率表現逐步上揚，由第 1 季、第 2 季為毛利負毛利率，分別為負 4.18% 及負 2.42%，第 3 季毛利率明顯回升到 9.74%，第 4 季對韓系手機軟板訂單出貨增加帶動下，法人估毛利率將再攀升。

同泰目前股本 8.9 億元，是欣興及台表科 (6278-TW) 的轉投資事業，公司計畫第 4 季擬辦理 3 億元股本現增案籌資，現金增資籌資案暫訂每股溢價 15 元發行，預計募集 4.5 億元，是今年繼嘉聯益 (6153-TW) 之後，第 2 件軟板廠市場籌資案。同泰此一現金增資案可望在第 4 季完成募集。