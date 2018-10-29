〈華邦電法說〉對未來市場需求不悲觀 未來二、三季須觀察三大重點

記憶體大廠華邦電 (2344-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理詹東義指出，雖然近期全球經濟充滿不確定性，但包括物聯網、車用、工業等領域，不斷有新應用出現，成為驅動需求的新動能，因此對未來市場需求並不悲觀，惟未來 2、3 季為關鍵時期，包括中國內需市場降溫、庫存調節狀況與全球重要市場的環境變化，都是關乎未來市場發展的重點。

詹東義指出，今年第 3 季以來，全球經濟充滿不穩定性，包括石油價格上漲、美國升息等，美中貿易戰持續進行，而中國內需市場也逐漸降溫，對未來幾季營運增添不確定性，對短期訂單看來會有影響，但這些影響都是短期的。

詹東義認為，整體而言，應將時間拉長為一年來看，儘管目前終端產品中，手機需求開始衰退，但包括物聯網、車用、工業等領域，不斷有新應用出現，成為驅動需求的新動能，因此對未來市場需求並不悲觀，會留意短期地區性的需求變化與庫存調節狀況。

從各產品線動能來看，詹東義表示，DRAM 製程已走到自主研發的第一代 38 奈米技術，雖仍與大廠有一段差距，但許多一線大客戶對華邦電的倚賴仍重，需求還是存在；NAND 部分，雖然中國市場價格出現變動，但需求量仍持續增加；NOR Flash 雖然中國有新廠商加入，市場增添不穩定性，惟華邦電產品線與客戶端需求堅強且多元。

展望後市，詹東義指出，未來 2、3 季為關乎未來表現的關鍵時期，包括中國內需市場降溫、庫存調節狀況與全球重要市場的環境變化，都是未來 2、3 季需觀察的重點，他強調，中國需求降溫，但市場並非只有中國，且庫存雖會調節，但也不可能永遠調節，而華邦電長期耕耘品質要求較高的金字塔頂端客戶，客戶為全球性的，下單也相對穩定。

華邦電自主研發的第一代 38 奈米製程技術已量產，詹東義表示，第二代 25 奈米製程第 4 季已開始量產，是華邦電的重要里程碑，而順利量產也為未來高雄路竹新廠的第三代 20 奈米製程技術注入強心針，對長期製程技術發展信心大增。

若單就第 4 季而言，詹東義指出，第 3 季營運持穩，產能充分利用，但第 4 季需求得視市場狀況，將觀察終端買氣如何，產能會就市場狀況做調整。