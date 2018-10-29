聯亞11月營收有機會拚新高 估Q4穩定成長

第三季獲利低於預期的聯亞 (3081) 第四季展望正向，矽光成長力道將延續到第四季、甚至明年，400G 產品年底開始試產，10G 以上產品亦強勁，第四季出貨量會超過第三季，11 月營收有機會突破歷史新高，第四季則呈現低雙位數成長。財務長楊吉裕在法說會表示，公司營運受中美貿易影響小，因直接客戶分的比較清楚，中國、美國營收占比分別為 55~60%、逾 2 成，部分原本採購美國 IDM 晶片的公司，受到關稅影響開始增加對中國及台灣的採購數量。第四季接單狀況不錯，11 月營收有機會突破歷史新高，第四季則會有低雙位數成長，主要動能來自矽光產品與 10G 以上產品的出貨增加。



矽光主要有三個客戶，第二大客戶在第三季已貢獻約 5% 營收，未來會持續增加，第三大新客戶的 CWDM 100G 已經在驗證中，預計明年第二季開始量產出貨，現也有各式各樣的速度及應用在開發中，例如 5G，大客戶也有準備要導入。400G 產品預計年底開始試產，其模組的晶片需求量增加 1 倍，需求動能或成長幅度或數量都會比 100G 好，19 年預估矽光出貨量會持續成長。



而 10G 以上產品亦強勁，第四季出貨量會超過第三季；25G、40G、100G 模組，資料中心 EML 25 也都有不錯的進展，明年應該會增加，VCSEL 用在短距離的 10G、25G 也有機會增加。11 月營收有機會突破歷史新高，第四季則呈現低雙位數成長。

