興櫃CCL廠騰輝電子掛牌再跨步向前 今正式送件

興櫃 CCL 廠騰輝電子 - KY(6672-TW) 第 3 季營收 14.25 億元創新高，近年著重積極調產品結構、完整布局海內外並著重改善財務結構，今 (29) 日正式向台灣證券交易所遞件申請上市。

騰輝前 9 月營收為 40.56 億元，創歷年同期最佳，年增 9.39%，其中特殊材料佔比更突破 24%，成營運成長重要亮點。

騰輝上半年毛利率 24.04%，稅後純益 1.92 億元，每股純益 3.27 元；營收比去年同期增加 7.06％，毛利率下滑 2.47 個百分點，主要是印刷電路板 (PCB) 上游原物料價格持續飆漲、工廠基層人力招工不易，致人事成本增加、上半年匯率波動造成 1 月虧損。

隨著第 2 季新台幣對美元貶值、匯率持穩後開始獲利，上半年毛利率除稱霸上市櫃 CCL 同業，每股純益也在上市櫃 PCB 產業鏈名列前茅，僅低於 PCB 廠博智電子 (8155-TW)、 健鼎科技 (3044-TW) 及 CCL 同業台燿科技 (6274-TW)3 家。

騰輝長期專注發展高毛利產品，今年上半年持續大幅成長，尤其在軍工、航天應用的聚醯亞胺 (PI) 基板，及軟硬複合板 (Rigid Flex) 使用的不流膠黏合膠片 (PP) 產品上，第 2 季隨著散熱鋁基板仍持續高速成長，營運維持高毛利表現。

另一方面，騰輝電子面對 5G 雷達天線應用的碳氫高頻材料也多有著墨，相關網通建設產品在上半年推出後，已取得多家客戶認證及試產，預估將對營收及獲利有相當挹注。