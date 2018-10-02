超眾、亞光、中裕、聯亞、統懋

超眾 (6230)：日本電產(Nidec) 擬每股 108 元收購超眾約 41,444 張股票，約佔 48% 股權，收購總金額最高可達 44.75 億元，為近年來國內散熱產業最大收購案。股價連 2 日跳空大漲，亮燈漲停板 103 元，價差剩下 5 元，委買張數 2.7 萬多張。

亞光 (3019)：轉型拓展非手機應用，並在物聯網普及帶動下，加入無人駕駛的車載鏡頭行列，8 月營收創下今年來新高，外資連日買超，推升股價緩步趨堅，盤中飛躍 20 日線之上，挑戰季線及 80 元關卡反壓。



中裕 (4147)：受惠於抗愛滋新藥 Trogarzo 銷售旺，9 月營收月增 58.81%、年增高達 45 倍之上，前 3 季合併營收突破億元大關，第 4 季舖貨量擴大，全年業績可望突破 2 億元。股價開高走高，突破 200 元關卡之上，挑戰年線反壓。



聯亞 (3081)：全球大型資料中心進入建置高峰，SiPh 收發器需求增加，矽光產品大客戶重新大量拉貨，業績出現轉機，外資預估今年營收年增 18%，明年更跳升達 44% 以上。股價一路沿 10 日線攀升，挑戰年線及 330 元反壓。



統懋 (2434)：旗下四川和懋廠房搬遷補償費，第三季可望有業外入帳，本業提升毛利率較高、產期短的晶片產品比重，力拼轉虧為盈。股價跳空開高，飛越季線之上，挑戰年線反壓，前波量大出現在 15.1 元間，仍具解套壓力。