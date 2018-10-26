聯亞Q3營業費用大增 單季EPS 1.71元低於預期

磊晶廠聯亞 (3081) 今日召開電話法說會，並公布第三季財報，受惠矽光、10G 產品出貨回升，營收、毛利率同步成長，但營業費用一口氣增加約 6 千萬元，導致稅後淨利僅小增 5%，EPS 1.71 元，低於市場預期。聯亞第三季營收 6.05 億元，季增 20%，毛利率由 51.2% 增至 54.38%，增加 3.1 個百分點，但營業淨利 1.84 億元，僅季增 8%，稅後淨利 1.54 億元，季增 5%，每股盈餘 1.71 元，主要係營業費用暴增，也成為法說會的法人關注焦點。



累計前三季營收 16.86 億元，年增 19%，毛利率 53.55%，較前一年小增 0.8 個百分點，營業淨利 5.86 億元，年增 10%，稅後淨利 4.81 億元，年成長 12%，每股盈餘 5.33 元，亦優於前一年的 4.77 元。第三季營業費用 1.45 億元，較前一季增加約 6 千萬元，費用率由前一季的 17.2% 增至 23.99%。



財務長楊吉裕表示，第三季主要成長來自矽光及 10G 產品，高毛利率產品拉動整體毛利率向上，營業費用增加主要係研發的支出增加影響，增加有三大原因：一、隨新產能增加，分配部分機台給研發專用，過去研發的機台都是透過生產排程的空檔進行；二、30 個專案在進行中，費用大幅增加；三、調整部分品項，部分進行認證，也導致費用大增。他強調，第三季研發費用大增，是一次性的，第四季就會降低。



從產品營收變化來看，資料中心占比最高約 50-55%、通訊約 35-40%、工業與其他 5-15%。通訊產品中，包括 2.5 GPON LD 占比 6-7%、PD&APD 占比 20%(主要是 10G 與 25G PD 產品) 及 10G COMPLETE LD 約 15%。

