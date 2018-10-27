新華保險(601336-CN)：前三季凈利77.02億元 同比增52.8%

10月26日，新華保險(601336-CN)公布2018年三季報。數據顯示，今年前三季度，新華保險累計實現總保費收入1000.08億元（未經審計，下同），同比增長11.3%，歷史上首次在第三季度即突破千億平台。歸屬於母公司股東的凈利潤77.02億元，同比增長52.8%；總資產7532.56億元，較2017年底增長6.1%。

新華保險表示，經過2016年至2017年這兩年的主動轉型，該公司已經基本完成了對保費結構、年期結構、利潤結構等經營指標的優化調整，初步建立起續期拉動業務發展的增長模式。

在保費結構方面，今年前三季度，新華保險共實現續期保費782.64億元，同比增長29.4%，占總保費的比例為78.3%，續期拉動效應明顯。

在年期結構方面，新華保險前三季度共實現長期險首年期交保費171.91億元，占長期險首年保費的比例達99.7%，躉交保費收入0.5億元，同比下降88.1%。以附加險等保障型業務為主的短期險保費45.03億元，同比增長43%。

在償付能力方面，新華保險截至今年9月末的核心償付能力充足率為268.33%，綜合償付能力充足率273.25%，相比截至今年6月末的數據，分別增長1.93和1.7個百分點。

在資金運用方面，新華保險前三季度實現的年化總投資收益率為4.8%。

在壽險行業整體轉型的背景下，新華保險這份成績單較為搶眼。2018年，新華保險繼續保持戰略定力，堅持“穩中求進”總基調，牢牢把握“發展、鞏固、優化、提升”的總方針，聚焦核心業務，深耕專業壽險領域。

為深入推進“回歸保險本原”，新華保險2018年持續加大對健康險的推動力度，先後完善推出了以“健康無憂”“多倍保障”等為主打的健康險產品組合，並推出“打造風險管理師”“健康保險進萬家”“核保核賠進職場”“銀保專項合作”等系列舉措，進一步提升銷售隊伍為客戶提供專業化風險管理服務的能力，業務品質和風控水平也穩步提升。

外界對新華保險的表現也給予了肯定。10月23日，中國保險行業協會發布的《關於2017年度保險公司法人機構經營評價結果的公告》顯示，新華保險獲評A級保險公司，展現出良好的發展勢頭。

中國證券網 作者：陳婷婷