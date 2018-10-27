興業銀行(601166-CN)前三季度凈利同比增長7.32%

10月26日晚間，興業銀行(601166-CN)發布2018年三季報。報告顯示，截至9月末，該行總資產為6.54萬億元，較年初增長1.97%；實現營業收入1146.19億元，同比增長10.95%；凈利潤為506.01億元，同比增長7.32%；不良率為1.61%，較年初微升0.02個百分點。

在服務實體經濟方面，截至9月末，該行各項貸款余額為28230.43億元，較年初增長16.14%，超過資產規模增速約14個百分點。

同時，堅持“負債為王”，提高核心負債比重。各項存款較年初增加2812.77億元，增長9.11%，同業存放減少2189.62億元，降低15.14%。

前三季度，興業銀行實現營業收入1146.19億元，同比增長10.95%，遠高於規模增速。其中三季度單季營收同比增幅達18.04%，環比增幅達8.36%，保持穩健增長勢頭。

息差同比持續回升，非息收入占比進一步加大。興業銀行前三季利息凈收入同比增長4.20%，非息凈收入同比增長23.67%，營收占比提升至38.65%。成本收入比25.21%，較年初下降2.42個百分點，繼續保持同業較低水平。

資產質量保持穩健。截至9月末，興業銀行的不良率為1.61%，較年初微升0.02個百分點。各類撥備計提充足，撥備覆蓋率為206.27%，撥貸比3.33%。資本充足性繼續提高，資本充足率為12.10%，一級資本充足率為9.75%，核心一級資本充足率為9.19%，分別較二季度末時提高0.24個、0.25個、0.25個百分點。

中國證券網 作者：金嘉捷