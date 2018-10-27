憂中國車市放緩 法零組件巨頭股價暴跌20%

今年 9 月開始，全球汽車市場開始遭遇寒冬，整條汽車產業鏈也都跟着遭殃。

法國汽車零部件巨頭股價一夜暴跌 21%

法國汽車零部件製造巨頭法雷奧公司 (Valeo SA) 在財報中下調了利潤預期，主要是因為中國汽車市場需求放緩，以及歐洲推出新排放檢測規定。

法雷奧周四表示，公司今年營益率將達 6.2% 至 6.5% 之間，是今年第二次下調目標，公司還表示，銷售成長也將低於預期。

另外，在歐洲新排放檢測規定生效後，歐洲的汽車登記數量在 9 月下降了 23%，也使業績預測蒙上一層陰影。

總部位於法國巴黎的法雷奧，是一家從事汽車零件研發、製造、銷售，以及汽車內部嵌入式模塊製造的企業。

10 月 26 日，法雷奧美股 ADR 價格下跌 14.19% 至 13.47 美元；其在法國巴黎的股價周五跌幅更是高達 21.02%，至 23.59 歐元，公司市值跌至 56.7 億歐元。今年以來，法雷奧的股價已下跌 60% 以上。

花旗集團駐倫敦分析師 Raghav Gupta-Chaudhary 在報告中稱，儘管法雷奧曾暗示公司正在經歷一段「糟糕的時期」，但聲明「比人們擔心的要糟糕得多」。

汽車行業叫苦不迭

法雷奧並不是唯一受影響的汽車相關企業。隨身北美、中國等重要汽車消費市場的需求的放緩，包括德國汽車工業巨頭戴姆勒公司 (Daimler AG)、大陸汽車(Continental AG) 在內的眾多歐洲汽車製造商和供應商都對今年的利潤發出了警告。

德國汽車製造商戴姆勒在一周前的周五也曾經歷股價跳水，其股價跌至 5 年低位。此前，公司發出盈利警告，稱 2018 年利潤將顯著低於上年同期水平，原因是與「奔馳柴油車相關的多個地區正在進行的政府訴訟和措施相關的預期支出將上升」。

由於汽車交付延遲，戴姆勒還下調了梅賽德斯 - 奔馳 (Mercedes-Benz) 麵包車的銷量，同時也提到了一些市場對戴姆勒 (Daimler) 客車的需求下降。

法國輪胎製造商米其林、汽車製造商雷諾也都表示，本月歐洲和中國汽車銷量下降，汽車銷量變得疲軟。

全球車市遭遇寒冬

華爾街見聞會員專屬內容在《10 月，全球車市又崩了》一文中曾提及，10 月，全球車市已經感受到徹骨寒風。

根據乘聯會最新數據，前三周乘用車零售走勢相對低迷，第一周的日均零售達到 1.55 萬台的日均水平，年增率下降 49%；第二周日均零售達到 6.34 萬台，年增率下降 12%，走勢稍有回升；但第三周日均零售又降低 5.3 萬台日均的水平，年增率下降 - 23%。

去年第四季屬於購置稅優惠政策的尾聲，高基數構成了今年下半年銷量難看的表現，對於整體車市影響較大。10 月前三周的總體零售年增率下降 24.8%，相比 9 月份 - 29.4%、-22.5% 和 - 18.5% 的前三周表現更加疲軟，預計 10 月份國內銷量仍將維持兩位數負增長。

由於利率趨於上升、汽油價格上漲、二手車的供給增加等不利因素，都對下半年需求形成抑制，再加上關稅政策的不確定性，汽車製造商和經銷商仍面臨較大壓力。並且利率、油價和關稅的影響都無法在短期內消弭，反而有可能成為中期的一種常態，維持 12-18 個月以上。

『新聞來源／華爾街見聞』