野村：美股會崩嗎？下周很關鍵！

隔夜，經歷了此前暴跌的科技股「回血」，帶領美股成功大反彈， 納指甚至創出了七個月最大單日漲幅。然而，由於谷歌母公司 Alphabet 和亞馬遜盤後公布的財報令人失望，科技股今日再次上演一場「血洗」行情。

美股接下來何去何從？野村證券分析師 Charlie Mcelligott 認為，標普 500 指數在今年餘下時間能否成功反彈，「成敗」就在於下周的走勢，主要關注在此次股市拋售中被洗出的資金能否重新流入、股票庫藏股是否重新開始、財報季能否重新提供「看漲因素」、通膨數據能否緩和以減緩殖利率走高、與美債殖利率保持高度關聯的恐慌指數能否回落。

如果下周美股無法成功反彈，Mcelligott 預計美股再今年餘下時候進一步下探，標普甚至將跌破年度低點 2550 點。這主要是因為以下兩個原因：

第一，由於風險管理，多空策略基金和共同基金中 80-90% 的倉位將被觸發拋售的程序交易，引發股市再次向下。

第二，市場更加接近下一波基於系統性規則的股票去槓桿化，這將會帶來股票大幅崩盤。標普如果跌到 2631 點的水平，將再次觸發 CTA 量化基金賣出，若真如此，預計股市還將向下 14%；如果跌破 2577 點的水平，CTA 基金的倉位可能將完全轉空。

以上情況是否會發生，將取決於市場的宏觀局勢的評估是否發生變化。Mcelligott 提出，目前來看，市場存有以下憂慮：

第一，過去兩周，聯準會越來越大的難題——實質利率逼近區間上端，已經達到技術上限，也就是超額準備金利率（IOER）的水平。近兩周短期利率的飆升是市場把明年聯準會升息的程度 price in 了。市場認為明年年底聯準會會停止升息，2020 年會開始寬鬆周期。就算不說是明確的衰退，美國股市也已經激進地把預期美國經濟負增長帶來的衝擊也 price in 了。

第二，九月初，美國公布非農數據顯示，8 月非農就業和時薪雙雙大超預期；這之後，聯準會發表強勢鷹派言論，甚至有多位官員稱可能升息至超過中性利率水平；到了十月初，美國公布的小非農（ADP）就業報告表現靚麗，創下 7 個月以來最高水平，隨後公布的 9 月 Markit 服務業 PMI 和 ISM 非製造業 PMI 也總體上表現強勁；再這之後，聯準會主席鮑威爾又發聲稱，可能要將利率提升到限制性之上的水平，讓全世界陷入了「政策錯誤」的恐慌之中。這一系列信號連在一起，市場擔憂經濟過熱、利率上行，令市場看跌的情緒明顯增強。

第三，2019 年的歐元和美元直接的利差現在僅 price in 了明年聯準會升息 40 個基點的預期（低於 3 周前隱含的升息 60 個基點的預期，也低於聯準會點陣圖顯示的升息 75 個基點）; 2020 年歐元和美元直接的利差仍然倒掛，意味著市場認為 2020 年聯準會將開始寬鬆政策。

第四，昨晚，美股科技股的寵兒亞馬遜和谷歌母公司 Alphabet 發布財報令人失望，更進一步加劇了情況的複雜性，也令多年下來的市場共識「做多成長性股、做空周期股」遭到質疑。因此，這有可能產生新的風險：先前的股票投資組合可能瓦解。

『新聞來源／華爾街見聞』