法興大牌分析師：牛市已經結束了 最好的日子已經過去

周四，經歷了此前暴跌的科技股「回血」，帶領美股成功大反彈， 納指甚至創出了七個月最大單日漲幅。然而，由於谷歌母公司 Alphabet 和亞馬遜盤後公布的財報令人失望，隔夜科技股再次上演一場「血洗」行情。

美股接下來何去何從？法國興業銀行首席外匯策略師 Kit Juckes 在接受彭博社的採訪中表示，長達十年的牛市已經結束，美國經濟增長時期已經過去。我們不會迎來自由落體式的衰退，但是很明顯，冬天已經來了。

從宏觀局勢的角度看，Juckes 預計，接下來依然會有下行趨勢和更強的波動性，因為市場的宏觀局勢的評估正在發生變化。Juckes 表示，隨著財報季中不少公司開始削減其前瞻性指引，投資者開始意識到，聯準會帶領的全球緊縮周期和川普發起的全球貿易摩擦帶來的風險開始浮出水面，商業周期正在走向尾聲。

從企業部門的角度來看，Juckes 認為，雖然這次衰退不會像 08 年危機那樣惡劣，但是當前市場已經走過了牛熊的轉折點，因為發達國家也正在受到緊縮政策的影響。

信心正在下滑。每個國家、每個市場或許都有它們具體的原因，但是從源頭看，這一切都始於金融危機後的量化寬鬆、以及當前的緊縮政策。

周三，美股再遭血洗。標普跌超 3%，道指暴跌逾 600 點，雙雙回吐年內全部漲幅；納指暴跌 4.4%，創 2011 年 8 月來最大單日跌幅，跌入修正區間。這場拋售是一場技術性拋壓嗎？Juckes 對此認為，基本面是一個更重要的驅動因素，而根源最終在於市場情緒。

一旦股市開始恐慌式下跌，所有人都會加入「割肉拋售」的隊伍。一旦投資者感到緊張，壞消息的影響就會被不自覺的放大。

不過，Juckes 並不願意預測這場拋售會嚴重到何種程度。Juckes 表示，要量化預期的拋售程度是浪費時間，但可以肯定的是我們正在放緩。

最後，Juckes 也給了市場些許寬慰，稱當前發達國家的股票市場槓桿率不再像金融危機之前那個高了。股市的高槓桿率會加速引發牛熊。這也是為什麼 Juckes 認為這場衰退不會像金融危機那麼嚴重的原因。

隨著市場對美國經濟過熱、利率上行的擔憂日漸濃厚，看跌美股的大牌分析師不只 Juckes 一個。

野村證券分析師 Charlie Mcelligott 也在昨日的報告中表示，標普 500 指數在今年餘下時間能否成功反彈，「成敗」就在於下周的走勢，主要關注在此次股市拋售中被洗出的資金能否重新流入、股票庫藏股是否重新開始、財報季能否重新提供「看漲因素」、通膨數據能否緩和以減緩殖利率走高、與美債殖利率保持高度關聯的恐慌指數能否回落。

Mcelligott 認為，如果下周無法成功反彈，野村預計美股再今年餘下時候進一步下探，標普甚至將跌破年度低點 2550 點，一個重要的原因是程序交易和股票去槓桿化將會擴大拋售的程度。

『新聞來源／華爾街見聞』