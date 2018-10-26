國發會公布 9月景氣對策信號轉呈黃藍燈 綜合判斷分數降為22分

國發會今日公布，107 年 9 月景氣對策信號綜合判斷分數為 22 分，較上月之 24 分，減少 2 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈；景氣領先指標續呈下跌，同時指標轉呈持續上升，兩者均高於趨勢水準，顯示當前景氣雖續呈擴張，但力道漸緩，須密切關注景氣的後續變化。展望未來，勞動市場情勢穩定，9 月失業率為 3.76%，為近 18 年來同月最低；加以，每月經常性薪資增幅已連續 9 個月突破 2%，有助消費擴增。國內投資方面，政府積極優化投資環境，有助激勵民間投資，其中資本設備進口續呈兩位數正成長，顯示投資穩定擴增；此外，政府積極推動公共建設，均可望進一步推升整體投資動能。外需方面，隨著年終銷售旺季到來，智慧型電子新品陸續推出、新興科技應用商機擴增，有助維繫出口動能，惟美中貿易爭端升溫、金融市場風險增加，以及地緣政治風險等可能風險，仍需密切關注。



整體而言，IMF 10 月上調對我國今明年經濟成長率預測，顯示國內經濟基本面仍佳；惟美中貿易紛爭等因素致全球經濟下行風險增加，已使 IMF 下調今明年全球經濟成長率與貿易量預測，後續對國內經濟前景之影響仍須留意。



2018 年 9 月較上月減少 2 分為 22 分，燈號由綠燈轉呈黃藍燈，9 項構成項目中，批發、零售及餐飲業營業額及製造業營業氣候測驗點分別由綠燈轉呈黃藍燈，分數各減少 1 分；其餘 7 項燈號不變。



在領先指標方面，領先指標不含趨勢指數為 101.26，較上月下滑 0.11%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，包括實質半導體設備進口值、建築物開工樓地板面積，以及工業及服務業受僱員工淨進入率；其餘 4 項則較上月下滑，分別為：製造業營業氣候測驗點、外銷訂單動向指數、股價指數，以及實質貨幣總計數 M1B。



在同時指標方面，同時指標不含趨勢指數為 100.82，較上月上升 0.24%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，4 項較上月上升，包括實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、電力 (企業) 總用電量，以及工業生產指數，其餘 3 項則較上月下滑，分別為：製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額，以及非農業部門就業人數。



在落後指標方面，落後指標不含趨勢指數為 101.37，較上月下滑 0.10%。5 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，包括製造業存貨價值、全體金融機構放款與投資，以及金融業隔夜拆款利率；其餘 2 項則較上月下滑，分別為：製造業單位產出勞動成本指數、失業率。



107 年 9 月份景氣概況表如下：



１. 景氣動向指標：



項目 107/5 107/6 107/7 107/8 107/9



領先指標 101.55101.54101.47101.37101.26



較上月變動 0.09%-0.00%-0.07%-0.11%-0.11%



同時指標 100.55100.42100.43100.58100.82



較上月變動 - 0.21%-0.12% 0.01% 0.15% 0.24%



２. 景氣對策信號：



項目 107/5 107/6 107/7 107/8 107/9



判斷分數 29 分 22 分 26 分 24 分 22 分



判斷燈號綠燈黃藍燈綠燈綠燈黃藍燈

