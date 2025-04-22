不再被輝達H20卡脖子！中國訊飛星火X1升級 4張華為910B就能部署滿血版

鉅亨網新聞中心 2025-04-22 14:00

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僅亮相僅 3 個月的中國深度推理大模型訊飛星火 X1 再度升級，升級後的星火 X1 在數學、代碼、邏輯推理、文本生成、語言理解、知識問答等通用任務上效果顯著提升。

除了在常見通用任務中取得顯著進步之外，星火 X1 融入了更多場景複雜類型數據，模型的泛化性也取得了進步，在多個行業任務上展現出了業界領先的能力。在重點產業如教育、醫療、司法等進一步擴大了領先優勢。

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對於當下中國人工智慧產業來說，這稱得上是個鼓舞人心的好消息。

中國當下幾乎所有的國產大模型仍然是基於海外算力底座，算力「卡脖子」問題仍然存在。訊飛星火是唯一基於全國產算力底座訓練的大模型。早在大模型研發初期，科大訊飛就與華為緊密合作，堅定選擇以國產算力平台為基礎訓練大模型，從飛星一號到飛星二號，持續建構自主可控的 AI 技術體系。

這種自主可控的戰略價值，在中美科技博弈進入深水區時愈發凸顯。

在此背景之下，訊飛星火 X1 的升級意義尤為特殊——作為業界唯一基於全國產算力訓練的深度推理大模型，其在模型參數比業界同類模型小一個數量級的情況下，整體效果對標 OpenAI o1 和 DeepSeek R1。

這證明了基於國產算力訓練的全端自主可控大模型，具備登頂業界最高水準的實力和持續創新的潛力。

值得一提的是，在史丹佛大學最新發布的《2025 人工智慧指數報告》中，訊飛星火是中國唯一入圍 MixEval-nard 基準測試前十的中文大模型，在所有中國製大模型排名第一。

在技​​術創新和模型部署方面，星火 X1 首發「快思考、慢思考統一模型」，由一個模型同時支持兩種思考模式，提升了模型處理不同複雜度任務的能力，滿血版星火 X1 僅需 4 張卡（華為 910B）即可部署，簡化了私有化部署流程。

同時，星火 X1 也全新升級了模型客製化優化工具鏈，支援 SFT（監督微調）、強化學習兩種模型客製化優化方案，只需 16 張卡（華為 910B）即可完成業界客製化優化，有效降低了企業 AI 的客製化門檻，讓各產業能更便捷地落地 AI 應用價值。