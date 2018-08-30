國發會：2022年台灣人口負成長 2027年人口紅利消失

國發會今 (30) 日公布 2018-2065 年人口推估報告，根據中推估總生育率 1.2 人的結果，2022 年總人口數將呈現負成長，2027 年人口紅利消失，與今年相比，2030 年工作年齡人口將降至 1515 萬人，減幅約 1 成。

國發會主委陳美伶指出，這份報告可做為政府政策規劃依據，針對可預見的人口結構變遷及早準備，現階段除強化推動的少子女化對策外，為因應數位經濟，也應從小扎根加強相關技能的培訓，有效配置及運用人力資源。

國發會指出，根據報告顯示，以中推估的情境來看，總人口將在 2021 年達最高峰 2361 萬人，較前次推估提前 3 年，且減少 13 萬人；如果總生育率能反轉回升，在 2030 年達成 1.4 人的政策目標，且在 2040 年升至 1.5 人水準 (高推估)，則人口成長將可持續至 2027 年，最高峰達 2372 萬人。

在低、中、高推估三種不同假設情境下，2065 年總人口數將降為 1601 萬至 1880 萬人間，與今年相比，約減少 2-3 成；在人口年齡結構變動方面，未來仍維持高齡少子化趨勢，15-64 歲青壯年人口 (工作年齡人口) 自 2015 年達最高峰後開始下降，目前占比仍大於 66.7%，尚處人口紅利階段。

但根據中推估結果，預估人口紅利將在 2027 年消失，且與今（2018）年相比，2030 年工作年齡人口將降至 1515 萬人，減幅約 1 成；至 2065 年則減少為 862 萬人 (減 49.6%)。

在 0-14 歲幼年人口部分，受育齡婦女人數減少及年齡偏高齡化影響，未來幼年人口數將持續下降，預估 2030 年將減少至 268 萬人 (減 12.1%)，至 2065 年將減少至 159 萬人 (減 48.0%)。

在高齡化趨勢方面，台灣自 1993 年成為高齡化社會，且在今年進入高齡社會，預估 8 年後 (2026 年)，老年人口占比將超過 20%，成為超高齡社會，高齡化速度較歐、美、日等國為快。預估 2030 年老年人口將增至 559 萬人 (增 63.1%)，2065 年再增至 715 萬人 (增 108.4%)，占總人口比重達 41.2%。