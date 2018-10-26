歐股盤前─美股反彈亞股挫 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.8%

歐洲央行 (ECB) 日前重申，將於年底結束購債計畫；另一方面，昨日美股大幅反彈，但今 (26) 日亞股仍欲振乏力，歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.8%。

台北時間週五下午 2 點 18 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.86%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.81%，德國 DAX 指數期貨下跌 1.02%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.83%。

ECB 執行委員會日前召開會議，維持三大利率不變，稱明年夏天結束前，不會升息，並重申將於年底結束購債計畫。

雖然近期歐洲經濟表現不佳，但 ECB 的政策方向，似乎未受影響。

ECB 總裁德拉吉表示，經濟數據未及預期，但整體來看，仍符合經濟擴張、通膨上升的基調。

由於企業財報亮眼，市場氛圍轉趨樂觀，週四美股大幅反彈。

昨日道瓊工業指數收漲 401.13 點 (1.63%)，至 24984.55 點；標普 500 指數收漲 49.47 點 (1.86%)，至 2705.57 點；那斯達克指數收漲 209.94 點 (2.95%)，至 7318.34 點。

週五亞股哀鴻遍野，截至發稿，上證綜指下跌 0.47%，深證成指下跌 0.32%；南韓 Kospi 指數跌逾 2.1 %，日經 225 指數跌 0.40 %；台股收跌 31.61 點 (0.33%)，至 9489.18 點。