〈區塊鏈大應用〉Sony將推出「非接觸式」加密貨幣硬體錢包

日本科技巨頭 Sony(6758-JP) 的研究部門表示已經研發了一款「非接觸式」加密貨幣硬體錢包。該錢包尚未命名，是一款「IC 卡」硬體錢包來與比特幣 (BTC) 或其他加密貨幣網絡平台進行通信連結。

根據 Sony 電腦科學實驗室 (SCSL) 開發人員的說法，「IC 卡」硬體錢包運用相互認證和加密通訊技術，以及 Sony 多年研究的非接觸式 IC 卡相關專業知識，優勢在於無需通過 USB 將錢包連接到主機設備，像是桌機或是筆電。「此外，還可以在 IC 卡內安全地生成和存儲，具有高度可靠的防篡改模組的私鑰，」Sony 在報告中表示。

Sony 近年來已經與許多跨國公司一起試驗區塊鏈技術，發布了多種解決方案並申請了與區塊鏈硬體相關的專利。

除了發送和接收加密貨幣之外，該公司表示，最新的硬體錢包產品也包括其他多用途用途。「這種 IC 卡加密貨幣硬體錢包技術不僅管理用於加密貨幣交易的私鑰，還能夠管理用於其他目的的私鑰，例如，允許使用區塊鏈技術訪問個人資訊的私鑰，」該公司也補充道:「這是一種具有多種可能應用的基礎架構技術。」

目前尚不清楚該產品將在何時推出或是否將進行量產。

今年 3 月份，日本金融服務集團 SBI 收購了台灣加密貨幣硬體錢包公司 CoolBitX 40% 的股份。領先業界並以安全為重點的硬體錢包供應商在 7 月份表示，該公司在 2017 年銷售了超過 100 萬個錢包，獲利達 2900 萬美元。