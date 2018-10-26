德拉吉對歐洲經濟表示樂觀：我們沒有討論過延長QE

台北時間 10 月 25 日晚 8:30, 歐盟央行行長德拉吉在 7:45 發布了（各方面均按兵不動的）10 月利率會議決策後，舉行了記者會。

德拉吉新聞發布會期間歐元兌美元一度刷新日高至 1.1476，歐元兌美元轉跌，跌幅超過 0.1%，刷新 8 月 17 日以來低點至 1.1371。德公債券殖利率抬升。

Source：金融部落格 ZeroHedge

昨日公布的歐洲 PMI 數據一度令市場擔憂今晚的歐洲央行決議和德拉吉記者會上會有「驚喜 / 嚇」。歐洲經濟進一步放緩，10 月 PMI 在 9 月 54.1 的基礎上跌到了 52.7，昨日歐元一度大跌。

「個別國家」的問題而已

德拉吉認為，歐元區的經濟依然整體向上，儘管最近的數據偏弱。

使用歐元的 19 個國家依然享受着「進行中的、廣泛的經濟擴張」。

德拉吉的發言中，透露出他個人認為歐盟目前的經濟放緩是因為「個別國家」沒掃好自己門前雪、是「特殊情況」，比如德國的傳統行業汽車產業受全球車市寒冬和新排放標準的雙重重擊、比如歐盟目前面臨的國際貿易和地緣政治的不確定性（義大利的政府預算案、英國可能無協議脫歐等）。

這意味著，ECB 不會為這些「暫時」的情況做戰略上的大規劃，更絕對不會改變 12 月底終止 QE 的安排。

義大利火藥桶

作為義大利人，德拉吉在發布會上被數個記者問到義大利相關的問題。他認為，義大利的問題是一個財政問題，從他個人的角度，他很有信心看到義大利政府最終和歐盟達成協議。義大利債務問題對其它國家會有影響，但有限。

德拉吉講話過程中，義大利公債殖利率下跌。

然而，隨著義大利政府超歐盟規制、被歐盟打回的 2.4% 預算事件持續發酵，義大利 BTP 債券和德債 Bund 的基差已經擴大到危險的「奔 400 點」區域，一旦打到 400 點，義大利整個銀行體系將面臨巨大資產質量壓力。

即便如此，歐盟央行 ECB 不會輕易跳出來做義大利的救世主，但 ECB 的確有能力讓義大利（以及與德債利差同樣在飆升的伊比利亞半島其他國家）日子好過或者難過一些，因此投資者密切關注德拉吉的言論。

通膨的情況：2018 年底會稍稍抬頭

德拉吉稱，委員會的討論表明通膨並未發生多少變化。

薪資上漲不是暫時的。 沒有理由懷疑我們在控制通膨方面（官方目標 2%）的信心。

但德拉吉補充道：

儘管通膨還算溫和，但已經開始從前期低點抬頭。往前看，今年底通膨水平很有可能起來，並且在中期進一步抬升。

央行獨立性非常重要

德拉吉在回答 FT 的問題時，再次強調了維持央行獨立性的重要。

ECB 關注的是歐盟區價格的穩定性和貨幣政策的穩定性。