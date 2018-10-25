三大法人攜手賣超115億元 半導體股遭狙擊 外資期現貨不同調

台股今 (25) 日下跌 238.61 點，收在 9520.79 點，成交量 1311.8 億元，其中三大法人同步賣超 115.04 億元，已連三天一同站在賣方，其中半導體個股遭到外資大賣，不過外資今日逆勢加碼台指期多單 6593 口，呈現期現貨不同調。

三大法人合計賣超 115.04 億元，外資及陸資賣超 93.65 億元、投信賣超 14.07 億元、自營商賣超 7.32 億元。

台指期方面，外資增持 6593 口多單，未平倉口數來到 3.76 萬口，投信持續加碼空單 2376 口，空單未平倉 2.91 萬口，自營商也是佈局空單 1143 口，未平倉口數降至 380 口。

觀察三大法人動向，在大盤走弱下，傳產以及電信三雄再度成為外資投信資金避風港，統一、中鋼獲外資青睞，投信則加碼布局中華電、臺灣大，而半導體個股因是市況出現雜音，台積電、旺宏、華邦電成為今日遭外資大賣的前三名個股。

今日外資買超前十名，第一名富邦 VIX 5.38 萬張，第二名元大台灣 50 反 1 3.7 萬張，第三名群創 6938 張，第四名晶電 4455 張，第五名宏碁 3914 張，第六名統一 3870 張，第七名台企銀 3860 張，第八名大同 3819 張，第九名中鋼 3154 張，第十名第一金 2669 張。

外資賣超前十名，第一名元大滬深 300 正 2 4.63 萬張，第二名旺宏 2.97 萬張，第三名台積電 1.63 萬張，第四名華邦電 1.26 萬張，第五名元大高股息 1.24 萬張，第六名富邦上証正 2 1.11 萬張，第七名中信金 1.1 萬張，第八名兆豐金 6237 張，第九名國泰中國 A50 正 2 5927 張，第十名南亞科 5635 張。

投信買超第一名元大台灣反 1 1.89 萬張，第二名第一金 3664 張，第三名中華電 2055 張，第四名台灣大 1428 張，第五名上海商銀 1319 張。

投信賣超第一名中信金 7365 張，第二名台泥 7158 張，第三名永豐金 6171 張，第四名亞泥 3474 張，第五名欣銓 2411 張。

自營商買超第一名元大台灣 50 反 1 6.31 萬張，第二名富邦 VIX 3.14 萬張，第三名國泰臺灣加權反 1 7346 張，第四名彩晶 2889 張，第五名大同 2757 張。

自營商賣超第一名元大滬深 300 正 2 2.03 萬張，第二名元大高股息 2.02 萬張，第三名富邦上証正 2 8758 張，第四名元大臺灣 50 8758 張，第五名國泰中國 50 正 2 4217 張。