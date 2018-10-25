揚明光Q3獲利創23季新高 1-9月轉盈 每股純益1.51元

光學元件廠揚明光 (3504-TW) 今 (25) 日公布第 3 季財報，單季稅後純益 1.15 億元，創 23 季以來新高，單季每股純益 1.01 元，累計前 3 季稅後純益為 1.73 億元，較去年轉虧為盈，每股純益達 1.51 元。

但揚明光預估，第 4 季營收將略低於第 3 季的 20.61 億元。

揚明光第 3 季營收 20.61 億元，毛利率 20.7%，季增 1.7 個百分點，年增 3.1 個百分點，稅後純益 1.15 億元，創 23 季以來新高，季增 66.66%，也較去年轉虧為盈，單季每股純益 1.01 元；累計前 3 季營收 48.68 億元，營業毛利 9.80 億元，營業毛利率 20.1%，年增 2.1 個百分點，稅後純益 1.73 億元，每股純益為 1.51 元。

揚明光學表示，第 3 季合併營收成長動能主要來自於中國無屏電視的大幅增長、智能家居產品為出貨旺季及生財用 3D 列印機與貨架顯示器的溫和成長，第 3 季單季營收較第 2 季成長 28%，較去年同期成長 73%，營業毛利率 20.7%，較第 2 季提升 1.7 個百分點，較去年同期提高 3.1 個百分點；前 3 季合併營收較去年同期增長 58%，營業毛利率 20.1% 較去年同期增加 2.1 個百分點。

揚明光預估第 4 季，由於中美貿易摩擦發展詭譎，中國經濟下行風險逐步浮現及人民幣趨貶之衝擊比預期擴大，預期第 4 季整體出貨表現將較第 3 季減少，下半年出貨情形較上半年成長幅度可能落在原目標區間下緣。