市場競爭加劇 崇友退出中國市場、擴大在台市占

電梯大廠崇友實業 (4506-TW) 今 (25) 日召開法說會，總經理游本立表示，近 3 年來持續縮減中國市場事業布局與業務人員配置，隨著中國電梯市場近來國際品牌與本土品牌競爭加劇，將退出中國業務市場，另一方面，將深化在台灣中高端市場包括飯店、商辦大樓、百貨等案源，並積極加速拓展汰舊換新業務發展。

游本立表示，由於中國電梯市場近來國際品牌與本土品牌競爭加劇，因此持續放緩在中國市場的佈局與業務拓展，從營收比重來看，已從 2016 年的 5.7%、去年的 4.06%，縮減至今年前 3 季的 1.64%，而為持續擴大在台市占率，將退出中國市場業務佈局。

游本立強調，短期內雖會使集團整體營收表現出現小幅波動，但未來將針對崇友在上海的生產基地，配置以因應台灣小型住宅電梯需求的產能，維持上海生產基地的稼動率在一定水準之上，目標為上海廠達到損益兩平。

雖然近幾年來崇友持續降低中國市場營收比重，但游本立指出，崇友從 2015 年至去年，整體營收年複合成長率仍以 2.71% 速度成長，除受惠搶攻中高階市場的「堅尼西斯」品牌成功於台灣辦公大樓、百貨、飯店等電梯市場快速打開，另一方面，也因汰舊換新業務提升，使整體毛利率與獲利表現持續成長。

從國內市場的電梯案源結構來看，游本立表示，其中高達 8 成來自集合或個人住宅需求，因此上海廠配置也將因應台灣小型住宅電梯需求成長，台灣楊梅廠未來產能規劃，則以「堅尼西斯」品牌及汰舊換新電梯需求為主，兩岸生產基地產能將彈性配置，以因應需求。

展望未來，游本立指出，除桃園機場捷運大型新梯訂單認列外，也將步入年底電梯出貨旺季，有望使全年整體營運站穩高檔水準，並持續看好汰舊換新業務可望維持 15-20％年增表現，並將積極開拓崇友既有使用年限超過 20 年以上、約 1 萬台老舊電梯換新梯，驅動未來 3 年汰舊換新電梯業務保持相同成長率、達到逾 500 台。