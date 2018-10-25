元富證積極投入體育 獲運動競賽優勝

元富證券 (2856-TW) 積極投入體育活動，今 (25) 日獲頒「107 年 i 運動盃企業線上聯誼賽」優勝，從 61 家參賽隊伍中順利脫穎而出，在「運動時間」、「運動規律」兩種競賽項目中獲得第 1 名，另兩項「卡路里」和「運動里程」也名列前 3 名。

元富證董事長陳俊宏表示，員工健康是企業最重要資產的，長期提供資源鼓勵員工運動，落實關懷員工的企業社會責任，於去年取得運動企業認證的肯定後，更積極推展運動風氣。

由於元富去年曾舉辦為期 1 個月的「元富 8888」健步活動，發現員工臥虎藏龍，成為這次成員名單的基礎，陳俊宏說明，在進一步訪談後，最後挑選出最精銳的 8 名員工代表元富參賽，並由征服世界各項馬拉松賽事的風險管理室副總陳志偉擔任隊長，帶領隊員展開 30 天的比賽。

陳俊宏指出，8 名成員不只都有每天運動的習慣，其中更有多位是全馬、半馬、三鐵的好手。

除了鼓勵員工運動，元富對國內體育發展也相當支持，日前《元富證券商管盃》籃球賽專為大專年輕學子舉辦，期盼藉此與更多年輕人連結，並展現券商活力熱情的另一面，比賽最後由台南應用科技大學企業管理系、中山大學財務管理學系、屏東科技大學工業管理系取得前 3 名，獲得優渥獎金和元富證券優先就業機會。

元富證強調，未來也會持續投入資源於台灣運動，期盼能深植成公司文化，並善盡企業社會責任。