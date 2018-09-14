元富證強攻FinTech有成 獲「全方位數位服務」獎項

卓越雜誌今 (14) 日舉行 2018 年卓越證券評鑑頒獎典禮，元富證券 (2856-TW) 獲非金控類「全方位數位服務」獎項，顯示旗下包括「元富 e 櫃檯」、「行動理專 APP」和「小資零股理財平台」等創新設計均受到肯定，元富證強調，將持續在數位化金融服務創造優質的全方位數位服務。

元富證董事長陳俊宏表示，金融業是受到高度監理和法規限制的產業，證券業尤其受法規嚴格管制，擁抱新科技和技術的過程難免遭遇較多阻礙，但元富在數位金融服務上一向以「關鍵服務」作為規劃的出發點，不斷尋求在既有業務下融入新思維、新服務的可能。

例如，元富證日前推出「元富 e 櫃檯」，將以往客戶需要臨櫃申請的業務，轉型成在行動和電腦雙管道的線上申請服務，大幅提升申請便捷性，不僅讓客戶立即感受數位服務零時差，更精準抓住客戶真正需求。

為讓客戶可以實際體驗元富電子交易平台，元富證特地在部份分公司設置數位展示區，並提供數十台的 iPhone、iPad 翰 PC，供客戶自行操作使用，若需要洽詢，現場營業同仁均可同步協助，讓客戶備感親切。

除此之外，元富是第 1 家讓全台營業同仁配備「行動理專 APP」的券商，藉由 APP 的輔助，更能讓客戶享受到即時性的金融數位化服務，成功推升電子交易占比已超過 70%，優於整體市場的 61.24%。

有鑒於年輕世代對投資裹足不前，元富證也獨家推出「小資零股理財平台」，其平台設計理念深受客戶肯定，並榮獲 2016 年第十七屆金峰獎「最佳商品」、2017 年第十四屆國家品牌玉山獎「最佳產品」，以及 2017 年第十四屆中華民國證券暨期貨金彝獎「傑出金融創新獎」，更在今年取得新型專利權。