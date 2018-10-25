特斯拉Q3財報暴擊兩大做空理由 「拆東牆補西牆」拉低豪華車交付量

周三美股盤後，特斯拉公布了 2018 年第第三季（Q3）財報，並召開了財報電話會議。

Q3 特斯拉的財報緩解了市場的兩大疑慮，一個是 Model 3 的產量和交付量問題，Q3 該車型平均每周生產 4300 輛，交付量環比大增 203.8%。另一個是公司緊張的現金流問題，該季度末自由現金流達到 8.81 億美元，經營活動產生的現金流量凈額由負轉正，達到 13.91 億美元，並且有分析認為，特斯拉可能將不需要再向資本市場融資。

數據顯示，公司 Q3 營收達到 68.24 億美元，年增率增 128.6%，高於分析師預期的 63.1 億美元。歸屬普通股股東凈利潤為 3.12 億美元，相比之下去年同期歸屬於普通股股東的凈虧損為 6.19 億美元，經調整後，凈利潤為 5.16 億美元，超分析師預期。

受此消息影響，公司盤後大漲 9.81%。

不過，該季度 Model 3 靚麗的產量和交付量畢竟是突擊衝刺的結果，後續還要關注產量穩定性，並且這也影響了公司豪華車型的交付量，產生了「拆東牆補西牆」的問題。

由於 Model 3 產銷量規模的持續擴大，規模效應逐漸顯現，Q3 公司整體營業成本和營運成本大幅下降，各項業務毛利率水平繼續改善，尤其是汽車業務毛利率由 Q2 的 18.9% 大幅提升至 25%，但是汽車業務成本年增率大增 151%，占營收比小幅提升至 64.6%。

有投資者認為，鑒於馬斯克一貫的「激進」風格，特斯拉很有可能是在財務狀況剛好一些的時候就馬上推出新的產品吸引消費者和資本市場注意。不過此次財報電話會議上，馬斯克表現頗為冷靜，不再提出激進的汽車生產目標，只是預計全球對 Model 3 的需求是一年 50 萬到 100 萬輛之間。

以下是 Q3 財報的詳細解讀：

Model 3 推動營收大增，但豪華車交付量減少

Q3 特斯拉在營收和凈利方面表現出色，營收在 Model 3 交付量的大幅增加情況下，達到創紀錄的 68.24 億美元，年增率增 128.6%。

據財報顯示，Q3 特斯拉共交付 70000 餘輛汽車，其中交付 56065 輛 Model 3，環比大增 203.8%；其餘為 Model S 和 Model X，約 13944 輛，年增率降 46.2%，可能是公司 6 月份搭建「帳篷」增加裝配線、從其他部門借調員工衝刺 Model 3 產量目標所致。

同時高端產品 Model S 和 Model X 交付量大降也導致公司三款汽車產品平均售價繼續降低。

來源：公司公告，見聞整理

表：特斯拉汽車交付量概況

來源：公司公告，見聞整理

圖：特斯拉三大車型在美零售價區間

來源：Edmunds，平安證券

Q3 公司歸屬普通股股東凈利潤情況也大幅好轉，於 2016 年 Q3 之後，再度由負轉正，達到 3.12 億美元。期末公司現金和現金等價物餘額達到 29.68 億美元，經營活動產生的現金流量凈額由負轉正，達到 13.91 億美元，投資活動產生的現金流量凈流出規模繼續減少。

這種情況下，關於公司資金鍊斷裂和即將破產的疑慮也有所消減。雖然特斯拉進行了多次融資，但連續巨額虧損導致現金流迅速縮水，2018 年 4 月，被穆迪調低特斯拉信用評級，甚至有基金經理叫囂特斯拉即將破產。當時業內人士也分析，除了正常營運所需的 5 億美元的最低支出，如果特斯拉想繼續提升產能還需要繼續大規模投入，因此特斯拉的現金已經撐不了幾個月了。現在隨著汽車產銷量的提升，這些情況並沒有發生。

來源：公司公告，見聞整理

來源：公司公告，見聞整理

汽車業務毛利率大幅提升至 25%

特斯拉核心業務是電動汽車銷售，目前車型包括 Model S、Model X (SUV) and Model 3 三款。其他業務還有汽車租賃、能源生產和儲存設備銷售、服務及其他業務。

Q3 公司汽車銷售業務在 Model 3 帶動下年增率大增 183.1%，達到 58.78 億美元，占營收比提高至 86.1%。同時汽車產銷量大幅提升，也使規模效應逐漸顯現，該業務毛利率水平大幅提高至 25%。

來源：公司公告，見聞整理

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營運成本大幅降低，營業利潤由負轉正

隨著汽車業務收入大增，Q3 特斯拉營業成本也年增率大增 109.1%，達到 53 億美元，並且汽車業務成本占營收比例繼續提升至 64.6%。

相反，公司研發費用、管理費用等營運成本大幅降低，僅年增率增長 12.4%，遠低於上個季度 36.7% 的年增率增速，使公司營業利潤由負轉正，達到 4.17 億美元。

來源：公司公告，見聞整理

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此前隨著特斯拉虧損的增大，有投資者認為特斯拉汽車賣一輛虧一輛，賣的越多虧的越多，也有投資者認為，公司虧損增加主要由於研發費用增加以及市場及一般行政費用增加導致的。

特斯拉研發費用主要源於新車型的研發，16 年主要是 Model 3 產生的研發費用，之前是 Model X 和 Model 3 的研發費用。因此 18 年隨著 Model 3 研發完成量產穩定研發費用年增率增速正在快速下降。2018 年 Q3 公司研發費用年增率增速降至 5.8%，占營收比由 17Q3 的 11.1% 降至 5.1%。

來源：公司公告，見聞整理

此前管理費用的增長主要由於零售服務中心的擴張，以及超級充電樁網路的擴張。特別是超級充電樁網路，主要投資成本在建造初期的一次性投入成本，在達到一定程度後，這塊費用的增速不會持續增加。2018 年 Q3 公司管理費用年增率增速降至 11.8%，占營收比由 17Q3 的 21.9% 降至 10.7%。

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馬斯克稱 Model 3 全球需求一年大約 50 萬到 100 萬輛

據華爾街見聞消息，在隨後召開的財報電話會議上，馬斯克似乎是照着稿子念的，聲音聽上去克制、冷靜，這是很罕見的現象。

馬斯克也不再提出激進的汽車生產目標。他稱無法準確給出一個 Model 3 產量數字，預計全球對這一車型的需求是一年 50 萬到 100 萬輛之間。

總體上來講，特斯拉 Q3 業績在 Model 3 產銷量大增的情況下大幅好轉，盈利情況改善了現金流壓力，各項業務尤其是汽車業務毛利率改善明顯，使市場對公司未來穩健發展有了良好的預期。

美東時間 10 月 23 日，著名做空機構香櫞研究已一改此前五年做空特斯拉的策略，與另一家空頭 Moxreports 一起轉為做多特斯拉公司。