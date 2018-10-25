台灣主要報紙重要財經新聞 2018年10月26日

台股近期大幅回檔，儘管國安基金尚未進場，政府已開始動用部分政府基金進場護盤，昨（24）日急撥 140 億元給七家投信投入台股，短期內還有 530 億元額度可供使用，統計勞動基金加計退撫基金，近期布局台股額度合計約 1,090 億元。

美國財政部表示，受到外國央行、海外投資人與交易商對美債買氣轉趨疲弱，導致外資持有美債的比重降至 41％，創下 15 年新低。外資今年前 8 月對美債買超還不到 800 億美元，除了引爆今秋債市賣壓，外界還擔憂恐將危及美股 9 年的大多頭行情。

美商蘋果新機銷售傳佳音，首批 iPhone XR 在大陸預購銷售 200 萬支全數賣完，秋季第 2 波新品發表會將於下周二（30 日）舉行，在政策點火、法人買盤回籠推升，蘋果派昨（24）日開 Party，概念股同譜高歌。



經濟日報

政府基金護盤 千億銀彈接力進場

半導體五雄看淡後市

財長: 稅收超徵估逾 500 億元

工商時報

美債買氣潰散 外資持有率 15 年新低

工研院：製造業產值 明年破 20 兆

蘋果 iXR 賣翻 蘋概股開趴

聯合報

加入 CPTPP 經長估機率 5、6 成

批 Fed 升息太快 川普再轟: 後悔任命鮑爾

租稅優惠若被追回 無良企業將接露

蘋果日報

24 天市值縮水近兆 台積蒸發 2 個大立光

亞股回檔 20％ 墜入空頭熊市

半導體廠 接二連三砍資本支出

中國時報

台流回不了家 成陸扶貧對象

日外交擺盪 從脫亞入歐到脫美入亞

非自住屋 10 萬以下擬繳稅 影響 3.5 萬戶

自由時報

因應保護主義 韓積極評估入 CPTPP

庫德洛︰G20 有川習會 但不抱希望

樂金︰美中貿易戰 衝擊全球面板業

