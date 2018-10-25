美股盤後─美股哀號！道瓊慘跌逾600點 科技股領跌僅消費股倖免

黑色星期三降臨！受到財報獲利擔憂與新屋銷售數據低迷的影響，十月拋售潮延續篇章，美股四大指數全面重挫。

週三 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 608.01 點，或 2.41%，收 24583.42 點。

S&P 500 指數下跌 84.59 點，或 3.09%，收 2656.10 點。

那斯達克指數下跌 329.14 點，或 4.43%，收 7108.40 點。

費城半導體指數下跌 81.20 點，或 6.61%，收 1146.41 點。

AT&T 財報不利與尖牙股走跌，台股 ADR 全數淪陷，所有板塊一片慘綠，僅非必需消費股倖免。

AT&T (T-US) 與德州儀器公司 (TXN-US) 受到財報不佳影響重挫，跌幅雙雙超過 8%，相反地，波音財報優於預期，帶動道瓊早盤上揚逾百點，該公司調高全年獲利與銷售前瞻指引，促使股價收漲 1.31% 至每股 354.65 美元。

尖牙股中 Netflix (NFLX-US) 因為開支不斷增加、舉債引發市場疑慮，加上蘋果、亞馬遜等各大企業紛紛搶食影音串流市場，拖累該公司股價重跌 9.4%。

臉書 (FB-US) 、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 跌幅皆超過 5%；蘋果 (AAPL-US) 收跌 3.43%。

半導體類股 Nvidia (NVDA-US) 與 AMD (AMD-US) 股價慘跌超過 9%，而且 AMD 盤後公布財報營收遜於預期的影響，盤後股價跳水逾 18%；Intel (INTCUS) 下跌 4.67%。

台股 ADR 全數淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 與聯電 ADR (UMC-US) 跌幅最大達 4%；日月光 ADR (ASX-US) 走跌 2.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 下滑 0.81%，友達 ADR (AUO-US) 則下跌 0.27%。

美國商務部公布的最新 9 月新屋銷售創 2 年低點後，市場對經濟放緩的擔憂加劇，也打擊房屋建商股，SPDR 美國房屋建商 ETF (XHB). 下跌 3.5%。

銀行股亦走跌，SPDR 標普銀行業 ETF(KBE) 下跌 4.1%，花旗 (C-US) 與摩根大通 (JPM-US) 股價均下跌超過 1.5%。美國銀行 (BAC-US) 股價重挫近 3.1%。

所有板塊一片慘綠，僅消費性類股倖免，康尼格拉食品 (CAG-US)、煙草公司 Philip Morris (PM-US) 和寶僑 (PG-US) 帶動領漲，非必需消費股指數本月已上漲 2.6%，是連續第 5 個月走揚。

華爾街分析

道瓊指數下跌逾 600 點已抹除今年的漲幅；S&P 500 下跌近 3.1%；那斯達克指數下挫近 4.4% 進入盤整期。

恐慌指數 VIX 週三飆高 21.83%。

本月美股遭受重擊，道瓊指數 10 月下跌 7.1%、S&P 500 指數下跌 8.9%，同時，那斯達克指數下挫 11.7%。投資者一直在努力應對近期日益加劇的股市波動，恐慌指數 VIX 飆高 21.83%，本月升幅超過 100%。

10 月多項利空因素蟄伏市場，包括部分企業財報令人投資者失望、義大利和歐盟之間因預算計劃發生的衝突、沙國記者遭虐殺，以及全球經濟成長失去動力的擔憂。

Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 表示：「從 2 月初至 9 月底，美國股市處於下跌狀態，而海外股市則大多陷入困境，美股已伴隨著海外的悲觀情緒下行。」

Yardeni 在一份報告中提道：「這更像是恐慌引發的攻擊，而不是熊市的開始，我們認為牛市將持續到明年。下一次的反彈助力應該是由經濟增長持續跡象，以及低迷通貨膨漲所觸發。」