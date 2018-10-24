美股10月大震盪 機構投資人落跑 散戶就是打死不退

美股十月出現大幅震盪，華爾街和散戶的多空操作出現明顯歧異。

據美銀的客戶資金流量數據顯示，散戶投資人上周買進股票金額上升至五月底以來的單周新高，且為連續第三周買進；而機構投資人和對沖基金則是持續站在賣方。

雖然美銀的數據只反映了單一公司客戶的多空操作情形，但顯示出近幾個月來，市場在多空對作下的緊張氛圍。

走了近十年牛市的美股，近期諸多利空匯集，債券殖利率上升、企業獲利成長趨緩、緣政治持續緊張，使得近兩周來大幅震盪，但對散戶投資人來說，企業獲利成長 20%，股票估值下降，最近的跌勢，似乎反而是逢低買進的好時機。

美銀股票策略師 Jill Carey Hall 和 Savita Subramanian 指出，表明散戶投資者對牛市的信心沒有結束。”

嘉信理財首席投資策略師 Liz Ann Sonders 表示，美股市值已跌掉 2 兆美元，但散戶卻打死不退，仍然大舉買進股票，恐怕市場的賣壓將持續下去，直到買盤竭盡為止。

Sonders 直言，希望看到散戶更恐懼，否則跌勢將會持續下去。

標普 500 指數 10 月以來跌幅達 6%，為三年來最糟糕的同期表現。但在跌勢中，散戶並未收斂買盤，美銀的散戶投資人上周買股超過 10 億美元，為 2 月以來新高，同時也是 2009 年以來的單周最大買進金額。