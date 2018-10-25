台新銀運用數據分析 推「享富一族」專案助財富管理

根據台新銀行大數據統計資料顯示，20~39 歲青壯年有較高比例在 31 歲成為財富管理會員，且資產規模破百萬者願意投入較多資源參與理財相關講座。從數據分析結果來看，這群青壯年平均投入充實自己的金額高出同年齡世代約 5 成，顯示隨資產規模攀升，理財積極度也有所提高。

台新銀行客群經營處副總經理史筱平建議職場新鮮人，應把握尚未成家的階段，利用時間創造複利效果，多多累積資金，並選定銀行集中往來，朝銀行財富管理會員的門檻邁進，為資金創造更大的效益。

透過大數據發現相關需求，台新銀行在今年第 3 季推出財富管理「享富一族」專案，透過數位申請方式於活動網頁完成登錄，便可體驗財富管理會員的權益和優惠。除了享有跨行提款 / 轉帳手續費免費、線上換匯優惠外，還可參加台新銀行「活利旺 Ⅱ」新臺幣優利活儲專案享最高階年息 2.05%，以及「活利奔 FUN X」外幣優利活存專案享美元最高年息 3%。

史筱平指出，「享富一族」專案統計數據顯示男性申請者占比達 6 成，而會計師、醫師等專業人員及白領上班族為主要申請族群。藉由統計數據，台新銀行挖掘出專案潛在客戶，並於今年 10 到 12 月推出月月抽獎活動，提倡在「享」樂中達成財「富」的累積，鼓勵年輕人及早為自己的未來進行規劃，