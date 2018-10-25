盤前財經大事搶先讀2018年10月25日

今日操盤前瞻

財政部地價稅開徵

日首相安倍晉三訪問中國

美國 9 月耐久財訂單

南韓 Q3 經濟成長率

法說會：希華、訊連、聯嘉

股臨會：致伸

除權息：日馳

美股哀號！道瓊慘跌逾 600 點 科技股領跌僅消費股倖免

黑色星期三降臨！受到財報獲利擔憂與新屋銷售數據低迷的影響，十月拋售潮延續篇章，美股四大指數全面重挫。AT&T 財報不利與尖牙股走跌，台股 ADR 全數淪陷，所有板塊一片慘綠，僅「非必需消費股倖免。閱讀全文...

〈聯電法說〉Q4 晶圓需求趨緩 出貨量估季減 4-5%

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (24) 日召開法說會，展望第 4 季，聯電共同總經理王石表示，中低階智慧型手機銷售量持續走弱，預期晶圓需求將趨緩，第 4 季產能利用率可能下降至 87-89%，晶圓出貨量也將季減 4-5%，產品平均售價預計將下滑 4-5%。閱讀全文...

聯發科推 P70 晶片 採台積電 12 奈米生產 助陣 Q4 營運

手機晶片廠聯發科 (2454-TW) 昨 (24) 日宣佈，推出曦力 P70(Helio P70) 系統單晶片 (SoC)，其增強型 AI 引擎結合 CPU 與 GPU 的升級，實現更強大 AI 處理能力，該晶片採用台積電 (2330-TW)12 奈米製程技術生產，目前已經量產，最快終端產品 11 月就會上市，將有助聯發科第 4 季營運表現。閱讀全文...

LINE 純網銀陣前換將 劉奕成 11 月離職 陳立人暫代職務

LINE 為最早放出聲音表達有意進軍純網銀的公司，但合作的銀行團隊至今都還尚未成軍，昨 (24) 日就宣布 LINE Bank 在台籌備處的負責人劉奕成將於 11 月 1 日離職，將由 LINE 台灣總經理陳立人將暫時代理職務。閱讀全文...

美庫存大增 油價跌破 76 美元 創 8 月底以來新低

上週美國原油庫存大增，較分析師預期高出約 3 倍，受此消息影響，今 (24) 日國際油價走跌，布蘭特原油跌破每桶 76 美元，創 8 月底以來新低。期全球股市動盪，對經濟前景的擔憂情緒，也使油價承壓。閱讀全文...